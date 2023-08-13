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日落公園娛樂中心供無證客免費餐 華裔不平

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙日落公園娛樂中心外日前已設置施粥處。(讀者提供)
布碌崙日落公園娛樂中心外日前已設置施粥處。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園娛樂中心(Sunset)日前已改建成臨時庇護所，儘管遭到當地居民的強烈反對，但市府仍無動於衷；最新消息稱，由非營利機構設置的施粥處(Soup kitchen)已在社區中心內設立，為無證客提供餐食，不少華裔民眾儘管對他們感到同情，但也深感不平。

消息指，猶太裔非營利組織Masbia Soup Kitchen，日前已在7大道交41街的社區中心前，設置24小時營業的施粥處，為在過去周末間抵達的60多名無證客提供餐食。

該組織執行總監拉帕波特(Alexander Rapaport)表示，數以千計的民眾都為讓「新鄰居」感到歡迎而作出努力，紛紛捐贈衛生用品、衣物、毛巾、學習英文的讀物、棋盤遊戲和食物等，「人們願意主動地分享，令所有參與的人都敞開了心扉。」

目前娛樂中心已對外關閉，只有公共游泳池還持續開放，市府也暫未透露庇護所的具體關閉時間，而儘管對無證客的遭遇感到同情，但不少居民、民選官員對市府在推行這些計畫時缺乏透明度而感到不滿，日落公園第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)表示，曾多次要求市長亞當斯(Eric Adams)針對此事提供更多信息，但到現在已有多天，卻還沒有收到回覆。

「市府讓人感覺是先選擇了無證客，反將本地市民的需求排在最後」，常在娛樂中心內與朋友打乒乓球的林先生表示，自娛樂中心變成臨時庇護所後，無法再使用健身房，且不知何時才能恢復使用；雖知道無證客的處境艱難，但又憑什麼提供給他們的幫助要建立在犧牲市民的權利之上，「市府既然執意要幫人，那就去安排妥當，不要影響合法市民的權益。」

無證客 庇護 日落公園

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