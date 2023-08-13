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康尼島少年海灘溺斃 救生員短缺籲解決

記者胡聲橋╱紐約報導
康尼島呼籲增加救生員，以防溺斃悲劇再發生。(公園局提供)
康尼島呼籲增加救生員，以防溺斃悲劇再發生。(公園局提供)

一名15歲少年近日在康尼島無人看守的海灘游泳時溺水身亡，當地居民表示，救生員短缺是造成悲劇的原因之一，呼籲市府解決人手短缺。

兩名康尼島海灘的救生員在7月27日發現兩名少年在水中遇險，之後市警總局緊急服務處港口和航空分隊趕到現場展開搜救，他們很快救起其中一名14歲少年並進行治療，搜救隊在現場繼續搜尋，並於29日晚找到另一名15歲少年遺體。

事發後，第13社區委員會致信公園局局長多諾霍(Susan Donoghue)，表示這起死亡事故由缺少適當監督造成，並稱這一問題「不可接受」。

信中指，他們多年來一直表示海灘缺少救生員，但問題卻變本加厲，今夏將有更多熱浪來襲，期望市府採取彌補措施，避免類似悲劇。

選區包括康尼島的市議員李凱健(Ari Kagan)表示，今年游泳季需要1400名救生員，但市政府只招募了800名，缺口達600名，「市公園局一直說這是一個全國性的問題，沒有人願意當救生員」，他說，「但這仍不是藉口，紐約市不能一直如此」。

康尼島的一位母親、當地維權人士克拉夫琴科(Angela Kravtchenko)表示，建議市公園局提高救生員工作的吸引力，以招募更多員工，她也建議為救生員提供更多激勵措施，比如大都會運輸署(MTA)票價折扣、免費游泳課程和預備課程等。

州長霍楚(Kathy Hochul)去年將上州救生員的時薪提高了34%，從每小時14.95元提高到每小時20元，將下州救生員時薪提高了21%，從每小時18.15元提高到每小時22元。州長今年尚未宣布加薪，但紐約市今年將第一和第二年救生員的時薪提高到了每小時21元以上。

康尼島呼籲增加救生員，以防溺亡悲劇再度發生。(公園局提供)
康尼島呼籲增加救生員，以防溺亡悲劇再度發生。(公園局提供)

康尼島 紐約市 大都會

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