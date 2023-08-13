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皇后區又見鋰電池火災 93歲華婦亡

記者高雲兒╱紐約報導
皇后區南歐松公園(South Ozone Park)101大道的98-01號住宅發生火災。(取自ABC截圖)
皇后區南歐松公園(South Ozone Park)101大道的98-01號住宅發生火災。(取自ABC截圖)

紐約皇后區近日再次發生由電單車鋰電池引發的火災致死事件，一名93歲華裔婦女不幸身亡，另有一名鄰居受傷；據悉導致該火災的鋰電池購買時間不到一周，事發時還在充電。

根據市消防局，11日下午1時40分許，皇后區南歐松公園(South Ozone Park)101大道的98-01號住宅發生火災，當時，一名叫顧雪媚(Kam Mei Koo，音譯)的93歲華裔婦女獨自待在二樓，消防員發現時，她已昏迷不醒，她被送往牙買加醫院，搶救無效後身亡。

火災發生時，顧雪媚的兒子顧傑克(Jack Koo，音譯)正在外出接自己的女兒，回家時發現住宅著火，他當即追趕救護車和消防車，「我只關心我的媽媽」。顧傑克12日對媒體說，這是他沒預料到的火災。

市消防局表示，火災由現場一輛正在充電的電單車引起。顧傑克表示，他最近剛在eBay上以200元購買了一塊新電池，3日才收到，他指，「有問題的是電池，而不是單車」。

另有一名67歲的外族裔鄰居被救出，並因吸入煙霧在牙買加醫院接受治療後出院，但目前仍然非常痛苦，因為其在逃生過程中導致四肢都有瘀傷。

這位鄰居的丈夫Thomas Rodriguez表示，當天早上7時出門上班時看到電單車插著電，「我正要拔掉插頭，但顧傑克在旁邊」。他對本應可以預防的火災感到後悔不已，「我應該跟著我的直覺走」。

顧傑克對此更加後悔，他表示錢財乃身外物，自己從中國來美時才帶200元打天下，「生命比金錢更重要，什麼我都可以挽回，但生活，我無法挽回」。 他說母親辛勞一生將他養大，如今已經高齡，無法照顧自己，「正是我應該回報她的時候，我很難受」。

根據消防局，今年因鋰電池引發的火災在紐約市激增，截至本月7日，全市已發生131起由鋰電池引發的火災，共造成88人受傷、13人死亡；本月初，市議員霍登(Robert Holden)致信州長霍楚(Kathy Hochul)，要求州府採取行動管控電單車，不但要對其進行強制登記，還應徵收電動交通稅(e-mobility tax)，用於改善公共交通，全面問責電單車騎士。

紐約皇后區近日再次發生鋰電池引發的事件，一名93歲華裔婦女不幸身亡。(取自市消防...
紐約皇后區近日再次發生鋰電池引發的事件，一名93歲華裔婦女不幸身亡。(取自市消防局推特)
顧雪媚的兒子顧傑克回來便發現住宅著火： 我只關心我媽媽。(取自ABC截圖)
顧雪媚的兒子顧傑克回來便發現住宅著火： 我只關心我媽媽。(取自ABC截圖)

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