我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

王嘉廉健康日活動 數百人參與

記者高雲兒／紐約報導
王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動。(記者高雲兒／攝影)
王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動。(記者高雲兒／攝影)

王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動，為社區民眾提供免費體檢等服務，還有近50個醫療保健和社會服務組織提供健康和生活資訊以及小禮品，活動現場迎來數百名民眾，表示活動利民。

據悉，「健康日」是王嘉廉醫療中心的年度傳統活動，旨在鼓勵社區民眾主動關心自己的健康狀況，並養成更健康的生活方式，醫療中心及社區合作夥伴在活動中為民眾提供免費教育活動和健康篩檢等，包括血壓、血糖、膽固醇等檢查。

住在大學點的七旬黃姓夫婦表示，自己過去兩年因為疫情，並未做身體檢查，因此此次特地來現場做免費體檢，黃先生讚賞醫生技術佳，「沒有任何不適，很舒服」。另有一位從加拿大來的80歲黃女士，在兒女帶領下前來參加體檢，她笑著說，「要是加拿大也有這活動就好」。戒菸輔導員陳仲恆表示，今年體檢人數比去年增加不少，有需求的大多仍是老年人。

現場同時提供常見慢性疾病的預防和管理，包括糖尿病、高血壓、心血管疾病等，以及產前檢查、社會服務和醫療保險等資訊。更有近50個醫療保健和社會服務組織，為社區提供健康、保險、便民等方面的資訊和服務。例如，亞美醫師協會為民眾提供各個年齡段做體檢的頻率表，紅斑狼瘡亞裔關懷聯盟(LANtern)用趣味問答方式，幫助人們了解紅斑狼瘡，而亞裔非營利機構紐約亞協(QARI)在現場宣傳的免費英語課程，也吸引不少民眾。

國會眾議員孟昭文、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀出席活動，王嘉廉醫療中心董事會主席鄧道堅感謝各界支持，並表示中心將繼續為所有人提供高質量和可負擔的護理服務。

王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動，現場設音樂表演。(記者高雲兒／攝影...
王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動，現場設音樂表演。(記者高雲兒／攝影)
王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動，為社區民眾提供免費體檢等服務。(記...
王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動，為社區民眾提供免費體檢等服務。(記者高雲兒／攝影)
活動現場迎來幾百名民眾。(記者高雲兒／攝影)
活動現場迎來幾百名民眾。(記者高雲兒／攝影)
王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動，現場設太極表演。(記者高雲兒／攝影...
王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動，現場設太極表演。(記者高雲兒／攝影)
王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動。(記者高雲兒／攝影)
王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動。(記者高雲兒／攝影)

高血壓 醫療保險 亞裔

上一則

康尼島少年海灘溺斃 救生員短缺籲解決

下一則

市議會提案 要房東提供民代信息

延伸閱讀

推廣台灣美食 2名廚大展12道「手路菜」

推廣台灣美食 2名廚大展12道「手路菜」
王嘉廉社區醫療中心舉辦2023年「健康日」活動

王嘉廉社區醫療中心舉辦2023年「健康日」活動
華埠王嘉廉健康日 吸引近千人

華埠王嘉廉健康日 吸引近千人
王嘉廉辦「健康日」 華埠、法拉盛各一場

王嘉廉辦「健康日」 華埠、法拉盛各一場

熱門新聞

根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

2023-08-07 18:58
邱女士討租不成，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，「惡霸欺善，天理何在？」(記者高雲兒／攝影)

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

2023-08-06 07:32
林建新近日離世，根據美國華人華僑聯合總會及其家屬，其死因為飲酒過度造成的意外。(美華總會提供)

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

2023-08-05 10:37
衛生間和廚房的被破壞程度更大，從水管水槽到地板，黃小姐粗粗估計，要花3萬5千元才能恢復原樣。(黃小姐提供)

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

2023-08-08 07:27
華裔一家四口日前在地鐵遭非洲裔少女攻擊。(林Joanna提供)

華裔紐約遊 遭非裔少女暴力攻擊

2023-08-06 12:29

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注