王嘉廉健康日活動 數百人參與

王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動。(記者高雲兒／攝影)

王嘉廉社區醫療中心於12日舉行「健康日」活動，為社區民眾提供免費體檢等服務，還有近50個醫療保健和社會服務組織提供健康和生活資訊以及小禮品，活動現場迎來數百名民眾，表示活動利民。

據悉，「健康日」是王嘉廉醫療中心的年度傳統活動，旨在鼓勵社區民眾主動關心自己的健康狀況，並養成更健康的生活方式，醫療中心及社區合作夥伴在活動中為民眾提供免費教育活動和健康篩檢等，包括血壓、血糖、膽固醇等檢查。

住在大學點的七旬黃姓夫婦表示，自己過去兩年因為疫情，並未做身體檢查，因此此次特地來現場做免費體檢，黃先生讚賞醫生技術佳，「沒有任何不適，很舒服」。另有一位從加拿大來的80歲黃女士，在兒女帶領下前來參加體檢，她笑著說，「要是加拿大也有這活動就好」。戒菸輔導員陳仲恆表示，今年體檢人數比去年增加不少，有需求的大多仍是老年人。

現場同時提供常見慢性疾病的預防和管理，包括糖尿病、高血壓 、心血管疾病等，以及產前檢查、社會服務和醫療保險 等資訊。更有近50個醫療保健和社會服務組織，為社區提供健康、保險、便民等方面的資訊和服務。例如，亞美醫師協會為民眾提供各個年齡段做體檢的頻率表，紅斑狼瘡亞裔 關懷聯盟(LANtern)用趣味問答方式，幫助人們了解紅斑狼瘡，而亞裔非營利機構紐約亞協(QARI)在現場宣傳的免費英語課程，也吸引不少民眾。