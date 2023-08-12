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華母講故事涉基督信仰 遭圖書館中斷

記者顏潔恩／紐約報導
麗莉(中)日前在布碌崙圖書館舉辦讀書會。(麗莉提供)
麗莉(中)日前在布碌崙圖書館舉辦讀書會。(麗莉提供)

紐約市不少公立圖書館雖然設有「變裝皇后故事時間」(Drag Queen Story Hours)，擁抱性別多元，然而另一方面，一名布碌崙(布魯克林)華裔母親近日在圖書館舉辦兒童讀書會時，因宣揚基督信仰的家庭觀念，卻遭到館內一些工作人員的不滿，而一度試圖中止活動。

華裔家長麗莉(Lily Laureano)和丈夫日前在靠近布碌崙8大道的麥金利公園分館(McKinley Park Library)自主舉辦「兒童故事時間」(Story Hour)，在活動上，他們為孩子們講述由作家兼演員卡梅倫(Kirk Cameron)創作的著名兒童讀物「伴隨你成長」(As You Grow)，這是一本具有基督教義、訴說回歸信仰和家庭的故事，而當日出席的民眾多以華裔家庭為主。

麗莉11日接受華媒採訪表示，一早便在圖書館系統中完成註冊並描述故事內容，然而在小房間即將講述故事前，她看見幾名圖書館管理員在門外指指點點，不久後一名保安走進來，試圖以房間容量超載為由中斷活動，但告示牌上分明寫著可容納35人，而當時他們的房間僅有28人，「你們只是在找藉口妨礙這場活動」，麗莉的丈夫隨即反駁該名保安，對方最後悻然離去，讓夫婦倆繼續進行活動。

麗莉幾年前曾在孩子的學校看見一則關於讀書會的宣傳海報，講述有關變裝皇后(Drag-queens)的故事，令她感到譁然，「我不明白孩子們為什麼需要接觸這類信息，男扮女裝只會令他們感到困惑，並合理化這種行為」；從學校的書籍、讀物、到電影和電視劇，她認為現在含有太多成人、露骨色情的內容，她必須事先觀看，為孩子們過濾掉不適合的內容。

當日活動結束後，許多家長的反饋都很正向，並不覺得故事內容存在爭議；麗莉透露，一名前圖書管理員Jean還上前感謝她，表示這是為數不多在紐約市圖書館會聽到的內容，「她(Jean)告訴我那麼多年的職業生涯，從來沒有接觸過這樣的內容，這聽起來就很不可理喻。」

她最後表示，曝光此事並非為了讓自己出名，只是想鼓勵正面、傳統的家庭價值觀，接下來也會持續以舉辦讀書會的形式去宣教。

圖書館 華裔 布碌崙

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