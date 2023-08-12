李凱健選區撥款 改善布碌崙南區治安

共和黨市議員李凱健宣布選區撥款分配。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林)康尼島 市議員李凱健(Ari Kagan)日前宣布，日前宣布，由市議會中取得的經費，將著重用於改善華裔眾多的布碌崙南部治安，包括增設監控錄像、幫助警局購置警車等。

代表班森賀、康尼島等華社的李凱健表示，將會妥善利用市議會的資金，投資於布碌崙南區民眾的福祉和人身安全問題上；一系列促進社區安全的舉措包括在凱瑟公園(Kaiser Park)、Stillwell大道、以及西28街至29街的Riegelmann步道一帶設置新的監控錄像，幫助紐約市警監管社區情況，新設備預計將耗費24萬元。

「每個人都應該在造訪海灘、或走在街道上時感到舒適和安全」，李凱健說道，另外也撥款15萬元為康尼島市警60分局購置「便衣警車」(unmarked police vans)，幫助更有效率打擊犯罪；同時也為60、61、62、以及68分局的警民理事會各撥款1000元，該會作為警方和社區之間的溝通橋梁，需要更多資源致力於加深警民關係、處理民生問題。

李凱健團隊也強調，除以上撥款外，也積極與市房屋管理局(New York City Housing Authority, NYCHA)、警局配合，以確保選區內政府樓的現有監控錄像正常運作，若發生突發狀況有助於警方偵查；他也承諾將踴躍與當地警局、社區委員會等溝通，並鼓勵民眾向其反映社區情況，他將努力尋求解決方法、滿足居民的需求。

此前市議會在敲定1070億元的2024年財政預算 案上，李凱健因投下反對票同時遭兩黨議員詬病，如今預算案已通過，李凱健隨即宣布了選區內的資金規畫，並不認為有任何不妥；「無論是支持還是反對預算案，每個選區都會獲得相關資金」，他說，這本來就無關道德還是政治問題，之前反對預算案有本身考量的理由，而既然已通過，便把注意力放在改善公眾安全上。