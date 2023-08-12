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工運領袖賈麥穗告別式 親友追思

記者顏潔恩／紐約報導
賈麥穗告別儀式在萬壽殯儀館舉行。(記者顏潔恩／攝影)
賈麥穗告別儀式在萬壽殯儀館舉行。(記者顏潔恩／攝影)

曼哈頓華埠1982年大罷工運動領袖、紐約華裔工人婦女聯合會創始人賈麥穗(Shuimak Ka)日前往生，11日在布碌崙(布魯克林)的萬壽殯儀館舉行告別儀式；除親友外，當日不少曾受惠於她的民眾紛紛出席，送其最後一程。

賈麥穗1923年出生於廣東台山，在粵港兩地生活並接受中西醫學教育，1973年來美後為扶養三個孩子，在華埠一家服裝店和布碌崙一間中餐館從事兩份工作；因強烈和正義的個性，不久後便被選為工廠代表，並加入國際婦女服裝工人聯合會(ILGWU)23-25車衣分會，領導了華埠迄今為止出現過規模最大的罷工運動。

賈麥穗的一生被多人視作傳統華人社區的興衰縮影，和為華人爭取權益的早期民主運動代表，同時也記載著華人社區的發展歷程；她於7月31日早晨5時15分逝世，享年90歲。

11日舉行的告別儀式上，兒子賈勝(Shing Ka)表示母親一向是人權的倡導者，其血液中流淌著正義本性，無法容忍別人被欺負、遭到不公對待，因此一生都在幫助弱勢群體維權；最令他印象深刻的是，自母親領導曼哈頓華埠1982年的大罷工運動，往後家裡常有人打電話給她，請她幫忙出面處理一些事，而賈麥穗也義不容辭地幫忙。

賈麥穗告別儀式，在萬壽殯儀館舉行。(記者顏潔恩／攝影)
賈麥穗告別儀式，在萬壽殯儀館舉行。(記者顏潔恩／攝影)

「她成為了社區的明燈，這也是那麼多人過來送別她的原因」，賈勝認同，從母親身上可以學到堅韌的優良特質，年輕一代民眾只要上網搜索，或從歷史文物、紀錄片、甚至造訪美國華人博物館(Museum of Chinese in America，MOCA)，就能了解到賈麥穗的一生，有許多值得學習的地方。

過去工會的戰友張笑瑛則回憶道，當年在衣廠工作時老闆讓他們加班，並故意拖延發薪，提了不合理的要求；「賈太太」(賈麥穗)聽後二話不說跳上桌檯，扔下手中的剪刀，朝其他員工說道『姐妹們，如果老闆今天不出糧(發薪)給我們，跟我走，我們全部離開！』」

大家癡癡地望著她，回過神才反應過來，「好！我們走！我們不做了」；正是這樣正直的賈麥穗常對他們說，「不要搞事、但也不要怕事」，雖人已逝去，但她的精神永遠長存，「我們要把這個意識傳給下一代。」

華埠 華人 罷工

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