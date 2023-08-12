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華人企業家林建新追悼會 逾百人弔唁

記者劉梓祁／紐約報導
華人企業家林建新日前去世，逾百人參加追悼會。(記者劉梓祁／攝影)
華人企業家林建新日前去世，逾百人參加追悼會。(記者劉梓祁／攝影)

華人企業家及社區活躍人士林建新追悼會，11日在皇后區法拉盛舉辦，其家屬及逾百位友人和共事夥伴到場弔唁，分享對逝者哀思和紀念他所做的貢獻。

據公開資料，林建新1971年8月5日出生於福建省連江縣，後於90年代完成學業後開始經商創業，並在1995年來美。他曾在廣東等多地開展事業，隨後拓展至紐約、費城、波士頓、洛杉磯等城市，並獲得眾多頭銜，如美國華人華僑聯合總會主席、美國華人華僑博物館創始人、美國傑林集團董事局主席、新富源(國際)實業集團公司董事長、台山市青年聯合會名譽主席和廣東省政協委員等。

本月2日，林建新被發現在法拉盛王子街一公寓內去世，其家屬表示死因為「飲酒過度引發心臟驟停，導致意外死亡」，但有警員表示案發現場未有喝酒跡象和酒精氣味，法醫鑑定結果為自殺。

負責籌辦後事的治喪委員會代表，在會上表示，林建新52年人生充滿了奮鬥與貢獻，以連江為起點展現出了非凡企業家風采，更在社區中播下了善良種子；他心繫社區，懷著無私愛心和樂於助人的精神，積極參與各種公益活動，成為人們心中楷模。林建新長子林志東在場感謝各界給予安慰，並表示父親的勇敢信念和無私奉獻的事業精神，將作為永恆遺產留在親友心中。

美華總會共同主席謝鋒致悼詞，林建新的突然離世令所有同胞痛心，因他以畢生精力、人力、物力和財力，為華人發展和團結做出卓越貢獻，可謂「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」。他還說，林建新作為總會創始人，以獨特智慧和卓越領導力帶領會員發展，還積極促進美中文化交流，為社區樹立了榜樣。

國會議員孟昭文(Grace Meng)到場表示，林建新一生充滿了辛勞與付出，他的離世讓人感到極度難過；在短短52年光陰，他做出了多數人無法比擬的奉獻，如今得以安息。孟昭文還說，無論何時，只要華人社區需要，他總是第一時間到場並提供幫助，且會提前考慮他人需求；因此，他的影響遠不限於華人社區，是為全社會創造和提供了寶貴機會和智慧。

州參議員劉醇逸(John Liu)、美國亞裔社團聯合總會主席陳善荘、美華總會分會代表顧得耀、緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光等出席。此外，中華人民共和國駐紐約總領事館、重慶市歸國華僑聯合會和福建省連江縣歸國華僑聯合會等組織，亦發去唁電。

林建新 華人 法拉盛

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