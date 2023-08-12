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3華裔學者 膺選布拉瓦尼克青年科學獎

記者張心╱紐約報導
華裔生命科學學者鄧彥翔獲得2023年度「布拉瓦尼克國家青年科學獎」。(主辦方提供)
華裔生命科學學者鄧彥翔獲得2023年度「布拉瓦尼克國家青年科學獎」。(主辦方提供)

紐約科學院(New York Academy of Sciences)和布拉瓦尼克家族基金會(The Blavatnik Family Foundation)近日公布2023年度「布拉瓦尼克國家青年科學獎」(Blavatnik National Awards for Young Scientists)名單，華裔物理學者顏柔伊(Zoe Yan，音譯)、生命科學學者鄧彥翔(Yanxiang Deng)獲獎，生命科學學者趙前程(Qiancheng Zhao)入圍最終名單。

「布拉瓦尼克國家青年科學獎」主要表彰紐約州、新澤西州和康州的傑出博士後學者，每年在物理、化學和生命科學三個領域，評選出三名獲獎者和六名決賽入圍者；今年共有28個學術機構的121位優秀學者獲得提名。

今年的三名獲獎者中有兩位華裔，分別是顏柔伊和鄧彥翔。由普林斯頓大學(Princeton University)推薦的顏柔伊，因開發首台單一超冷分子量子氣體顯微鏡，並將此技術應用於探索高溫超導體和其他量子材料相關的重要現象而受到表彰。主辦方認為，顏柔伊開辟了全新的研究途徑，探索此前其他儀器無法進入的複雜量子現象，在未來量子技術中擁有巨大潛力；顏柔伊近期加入芝加哥大學(The University of Chicago)任教。

耶魯大學(Yale University)提名的生物醫學工程博士鄧彥祥，因開發一種新穎的微流控「空間組學」方法而獲獎。該方法可對細胞群組的RNA、蛋白質和表觀遺傳標記的表達進行分析。主辦方認為，鄧彥祥的工作使我們能夠繪製一張圖譜，顯示RNA、蛋白質和表觀遺傳標記是如何根據細胞的相對位置在細胞群中表達的。「這項工作為我們深入了解不同區域的細胞，在發育和疾病等過程中，如何改變其行為提供了重要依據。」；鄧彥祥近期加入賓州大學(University of Pennsylvania)任教。

最終入圍的六名科學家中，也有一位來自中國。同樣由耶魯大學提名的神經科學博士趙前程，因探索大腦如何在一個名為「內感知」的過程中，感知血壓波動、食物消化和呼吸節奏等內部狀態而獲獎。迷走感覺神經元是互感過程中的一個關鍵大腦軸，負責感知大量不同的身體信號，並將其精準地傳遞給大腦。趙前程地研究表明，迷走感覺神經元採用組合策略來編碼互感信號的基本特徵，促進身體與大腦之間的有效溝通。

華裔物理學者顏柔伊獲得2023年度「布拉瓦尼克國家青年科學獎」。(主辦方提供)
華裔物理學者顏柔伊獲得2023年度「布拉瓦尼克國家青年科學獎」。(主辦方提供)
神經科學博士趙前程入圍2023年度「布拉瓦尼克國家青年科學獎」最終名單。(主辦方...
神經科學博士趙前程入圍2023年度「布拉瓦尼克國家青年科學獎」最終名單。(主辦方提供)

耶魯大學 入圍 蛋白質

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