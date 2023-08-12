我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

接生扯斷嬰兒頭 喬州醫院還想裝沒事：建議直接火化

台灣蘭花展 史無前例900盆

記者高雲兒╱紐約報導
皇后區植物園與駐紐約台北經濟文化辦事處共同主辦第九屆「台灣：蘭花世界」大型蘭花展。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區植物園與駐紐約台北經濟文化辦事處共同主辦第九屆「台灣：蘭花世界」大型蘭花展。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區植物園(Queens Botanical Garden)聯合駐紐約台北經濟文化辦事處宣布，兩機構共同主辦的第九屆「台灣：蘭花世界」(Taiwan：A World of Orchids)大型蘭花展展出開放，展出至13日(周日)，現場除了史無前例的900盆各類蘭花，另有台灣名廚烹製蘭花宴，為色香俱全的蘭花展更添一分「美味」。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，今年是蘭花展出十周年，因此特別以「蘭緣會」為主題，意為用蘭花交朋友，具體設計上則為將蘭花與文化、藝術、觀光和美食結合，使台灣和紐約緊密相連，「希望透過該活動，讓紐約的社群更加親近台灣的社區，一起體驗台灣生活美學」。他表示，此次蘭花展出提供史無前例的900盆，主要由在美培育蘭花的台商提供，紐約蘭花協會額外提供稀有品种。

植物園大使黃百齡介紹，此次除900多盆蘭花外，還特別展出電子蘭花燈籠，更有450盆蘭花組成的蘭花步道，使人們徜徉花海。這次特展也將帶來台灣特色的船造型蘭花，寓意順風順水，為台灣和紐約都帶來好運。現場更邀請包括詹子瑩、徐之陽、劉恩彤、翁靖雅等在內的多位邀台灣藝術家，將蘭花融入創作，帶來畫作、雕塑和絲網印刷等藝術作品。

黃百齡補充，與往年不同的是，另有台灣知名主廚溫國智和陳瑞昌將呈現「蘭花宴」，將有機蘭花融入菜式，「帶來舌尖上的享受」。

植物園執行主任漢佐普洛斯(Evie Hantzopoulos)、市議員黃敏儀、國會議員孟昭文代表李越、州參議員劉醇逸代表盧美華等出席致意。

蘭花展12日(周六)開放時間為上午9時至傍晚5時，13日則為上午9時到下午3時，皇后區植物園地址：法拉盛緬街43-50號，更多蘭花展詳情：https://queensbotanical.org/orchids/。

活動現場，眾嘉賓一起切蛋糕。(記者高雲兒╱攝影)
活動現場，眾嘉賓一起切蛋糕。(記者高雲兒╱攝影)
現場邀請多位邀台灣藝術家，將蘭花融入創作，帶來畫作、雕塑和絲網印刷等藝術作品。(...
現場邀請多位邀台灣藝術家，將蘭花融入創作，帶來畫作、雕塑和絲網印刷等藝術作品。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區植物園將舉辦台灣蘭花展。(記者高雲兒／攝影)
皇后區植物園將舉辦台灣蘭花展。(記者高雲兒／攝影)

植物園 皇后區 雕塑

上一則

美國丹陽同鄉會 第一屆新職員就職典禮

下一則

美國福建東邊同鄉會 慶成立4周年

延伸閱讀

巡迴推廣台灣美食 2名廚復刻台式酒家「手路菜」

巡迴推廣台灣美食 2名廚復刻台式酒家「手路菜」
林凱倫獲民主黨提名 角逐紐約州高院法官

林凱倫獲民主黨提名 角逐紐約州高院法官
穩租房申請漲租批准 租戶、官員抗議

穩租房申請漲租批准 租戶、官員抗議
租金無故上漲 劉醇逸聽穩租房住戶心聲

租金無故上漲 劉醇逸聽穩租房住戶心聲

熱門新聞

林建新近日離世，根據美國華人華僑聯合總會及其家屬，其死因為飲酒過度造成的意外。(美華總會提供)

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

2023-08-05 10:37
根據警方提供的照片，陳彥鈞在逃離醫院時穿著一件純白色的T恤和淺棕色褲子，手腕上仍然帶著醫院手環。(市警提供)

250磅華囚綁床單自五樓逃亡 紐約警追捕卻抓錯人

2023-08-10 16:20
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

2023-08-07 18:58
林建新生前積極推動華社事務。(美華總會提供)

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

2023-08-04 11:17
嚴女士接聽詐騙分子的電話後，同一時間Whatspp也開始收到陌生人的消息。(嚴女士提供)

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

2023-08-05 07:45
邱女士討租不成，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，「惡霸欺善，天理何在？」(記者高雲兒／攝影)

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

2023-08-06 07:32

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉

低熱量、高纖維 除了蘋果…吃這9種水果甩肉