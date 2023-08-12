台灣蘭花展 史無前例900盆

皇后區植物園與駐紐約台北經濟文化辦事處共同主辦第九屆「台灣：蘭花世界」大型蘭花展。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區植物園 (Queens Botanical Garden)聯合駐紐約台北經濟文化辦事處宣布，兩機構共同主辦的第九屆「台灣：蘭花世界」(Taiwan：A World of Orchids)大型蘭花展展出開放，展出至13日(周日)，現場除了史無前例的900盆各類蘭花，另有台灣名廚烹製蘭花宴，為色香俱全的蘭花展更添一分「美味」。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，今年是蘭花展出十周年，因此特別以「蘭緣會」為主題，意為用蘭花交朋友，具體設計上則為將蘭花與文化、藝術、觀光和美食結合，使台灣和紐約緊密相連，「希望透過該活動，讓紐約的社群更加親近台灣的社區，一起體驗台灣生活美學」。他表示，此次蘭花展出提供史無前例的900盆，主要由在美培育蘭花的台商提供，紐約蘭花協會額外提供稀有品种。

植物園大使黃百齡介紹，此次除900多盆蘭花外，還特別展出電子蘭花燈籠，更有450盆蘭花組成的蘭花步道，使人們徜徉花海。這次特展也將帶來台灣特色的船造型蘭花，寓意順風順水，為台灣和紐約都帶來好運。現場更邀請包括詹子瑩、徐之陽、劉恩彤、翁靖雅等在內的多位邀台灣藝術家，將蘭花融入創作，帶來畫作、雕塑 和絲網印刷等藝術作品。

黃百齡補充，與往年不同的是，另有台灣知名主廚溫國智和陳瑞昌將呈現「蘭花宴」，將有機蘭花融入菜式，「帶來舌尖上的享受」。

植物園執行主任漢佐普洛斯(Evie Hantzopoulos)、市議員黃敏儀、國會議員孟昭文代表李越、州參議員劉醇逸代表盧美華等出席致意。