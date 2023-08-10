台灣偶偶偶劇團 紙表演創意無窮

演員展示用四張紙組合成的螃蟹。(記者和釗宇╱攝影)

來自台灣的偶劇團「偶偶偶」日前攜經典作品「紙要和你在一起」到訪紐約，參與「紐約國際偶戲藝穗節」的演出，並計畫於8月13日(周日)在法拉盛 文藝中心(Flushing Town Hall)舉辦親子工作坊，旨在用偶劇表演的方式啟發兒童展開想像力及調動創造力。

偶偶偶劇團帶來的作品沒有語言對白，而是完全用紙張和音效呈現各種形象，並組合成簡單的片段式情節。團長孫成傑介紹，這種藝術形式名叫「物品劇場 」(object theater)，其中一種表演流派是用單一素材發揮想像力、構造出不同的形象，「紙要和你在一起」便屬於這種流派。

孫成傑是台灣最早最早開始運用這種舞台形式的從業者，他認為，語言雖然有助於表達，但同時也會圈禁住觀眾的想像空間，因此，劇團的舞台表達方式便徹底摒棄了語言，而是用單一材料去呈現不同形象。比如，一張捲了角的普通白紙，倒過來看，就像一艘帆船；此外，劇團還可以用三張紙組合成一隻小狗，用四張紙拼出一隻螃蟹。通過這樣一個表演過程，可以與觀眾達成一種想像力上的溝通。

經過數十種材料和表現形式的嘗試，孫成傑和團隊從2004年開始嘗試捲紙，並發現三角形和長方形的紙張最富有表演張力，此後又用了數年的時間，窮盡想像力發掘可以用紙構造出的形象，最終在2007年完成這齣戲的創作。孫成傑表示，在全台各地以及全球巡演的過程中，團隊通常會在演出後嘗試與觀眾互動，聽取反饋並鼓勵觀眾積極分享自己的新創意。在互動的過程中，團隊發現教師是給予反饋最多的人群。很多老師表示，這樣腦力激盪的演出很好地刺激了小孩的想像力和創造力，並且也轉達了不少孩子們自己想像出來的點子。

孫成傑表示，有些人會認為這樣小把戲般的表演太過簡單。不過，在一些教育 專家看來，這種用最簡單的材料建構一個大世界的過程，可以有效地調動兒童的想像力、開發他們的幾何空間感，同時也能引導他們學習結合自己的經驗去主動學習。此前在波蘭和法國演出後，當地教育專家曾發出邀約，共同開發相關早期教育課程；孫成傑也參與過台灣國小與國中的「藝術與人文」課程教材的編纂。