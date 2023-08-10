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美東華人學術聯誼會 歡迎台灣海大校長

【紐約訊】
台灣國立海洋大學美東校友會長張國慶(前左三)日前代表校友歡迎母校海大長許泰文(左前五)等一行參加美東華人學術聯誼會。(記者魏碧洲╱攝影)
台灣國立海洋大學美東校友會長張國慶(前左三)日前代表校友歡迎母校海大長許泰文(左前五)等一行參加美東華人學術聯誼會。(記者魏碧洲╱攝影)

國立台灣海洋大學美國美東校友會日前在法拉盛設宴，歡迎來紐約訪問的校長許泰文。許泰文是台灣在海岸開發與保育及離岸風電與海洋能的著名學者，他此次應美東華人學術聯誼會之邀，出席第48屆年會，擔任主題演講人。

甫獲中華民國教育部112年師鐸獎的許泰文，12日晚將以「2050 年淨零碳排放計畫——離岸風電及海洋能源之策略規畫和行動計畫」，響應國際與聯合國的減碳號召，就台灣綠能減碳規劃與前瞻提出專題報告。他表示，台灣具有有離岸風電與海洋能源的優異自然環境，也有相對的挑戰，但都能朝2050淨零的目標推動。

許泰文2020年接任國立海洋大學第十一任校長時，就曾在就職演說中提出「十大願景：2020頂尖海大工程」治校理念。海洋大學是全世界少數以海洋為主體的國立學府。

海大美東校友會長張國慶代表校友歡迎母校教授來訪。 除許泰文校長外，海大航運管理系所主任蔡豐明教授將以亞太地區遊輪事業發展為題演講參與討論。其他同行者還有副校長顧承宇教授、輪機工程學系榮譽講座教授李新民、海大校友總會理事長林見松、食品科學系兼國際長張祐維教授及校友總副秘書長吳瑩瑩、海大學秘書室校友服務中心林惠文等人。

美東華人學術聯誼會將於12日(周六)在皇后區法拉盛喜來登大飯店，舉辦第48屆年會，以「新思維新觀念，迎接更美好的未來」為主題，活動包括開幕典禮、專題講座、晚宴、主題演講和餘興節目等。

減碳 法拉盛 華人

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