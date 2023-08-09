賭博問題資源中心 開展華人社區教育

紐約賭博問題資源中心舉辦線上活動，吸引約20名居民參加，共同探討在華人社區進行賭博規範教育的必要性。(取自會議直播)

紐約賭博問題資源中心(NYC Problem Gambling Resource Center)近日舉辦線上活動，針對在曼哈頓華埠 建立賭博問題資源中心，並向州成癮服務與支持辦公室(Office of Addiction Services and Supports)爭取相關經費的計畫收集社區意見，吸引約20名居民參加，共同探討在華人 社區進行賭博規範教育的必要性。

紐約賭博問題資源中心亞裔社區負責人麥Rachel表示，作為非營利組織，該中心致力於提升公眾對問題賭博和無須賭博的人士。在曼哈頓華埠社區，華人賭博的問題一直存在，如何能夠提高華人對賭博的正確認識、預防和治療，減少和改善賭博給華人社區帶來的不利影響，是該中心下一步的主要工作。

紐約賭博問題資源中心亞裔社區服務專員李苑玲(Carly Li)指出，目前，該中心決定向州成癮服務與支持辦公室爭取經費，在華埠建立一座賭博問題資源中心，同時提供普通話、廣東話等服務，方便華裔 居民近距離了解相關知識，「我們也會在中心推出中文宣講會，相信這會極大的造福華人社區，挽救因嗜賭而影響正常生活的居民們。」

華裔參會者Lan Doan表示，建立該中心有極大意義，因為賭博問題在華人社區中有極大的「代際差異」。華裔長者、來自中國的新移民、土生土長的華裔等，對待賭博的態度和彼此所有的賭博問題不一樣，「我建議根據不同人群給出不同的引導，給予他們不同的資源支持，但無論如何，深入社區開展賭博引導教育非常必要。」