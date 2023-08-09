紐約國際偶戲藝穗節 回來了

台灣偶偶偶劇團攜經典劇目參加「紐約國際偶戲藝穗節」，這是他們首次赴美演出。(記者和釗宇／攝影)

經過新冠疫情期間的停頓之後，第三屆「紐約國際偶戲藝穗節」(International Puppet Fringe Festival NYC)將重回曼哈頓 ，來自台灣的「偶偶偶」劇團攜他們經過多年打磨的紙藝作品「紙要和你在一起」來到美國，在今(9)日至12日(周六)期間，每晚在曼哈頓下城的克萊門特藝術中心(Clemente Cultural Center)免費與觀眾見面。

「紐約國際偶戲藝穗節」創辦於2018年，旨在邀請來自世界各地、既有傳統也有先鋒的表演團體，齊聚在紐約這個全球文化中心，交流並推廣「偶戲」(puppetry) 這樣一個並未被很多人了解的概念。

藝穗節的藝術總監莫蘭(Manuel Morán)表示，在美國，「人們經常錯誤地認為偶戲只是為孩子準備、或只用於教育的。我們正在努力改變這一印象。」 與以西方文化背景為中心的經典戲劇不同，偶戲的範圍很寬廣、型態也更加多元複雜，能夠更好地展示全球多元文化的風貌。

本屆藝穗節邀請到了來自台、港、中，以及印度、以色列、波多黎各、紐西蘭和南美洲多國的偶戲團體。克萊門特中心執行主任古埃拉(Libertad O. Guerra)表示，這代表了整個下東區由移民帶來的多元文化背景，它們通過這些戲偶的形象表達出來。

偶偶偶劇團此次帶來了他們的代表作「紙要和你在一起」。這是一齣現代偶戲，整個表演過程僅用幾張三角形和長方形的白紙作為道具，通過捲曲和拼接的方式，創造出大量生動的角色形象，比如帆船、螃蟹、章魚、貓頭鷹等，並連貫構成一齣戲劇的故事情節。

團長孫成傑介紹，這齣戲經過了六年的時間一點點研究和打磨，團隊總共創造出了100多種紙張所能組合成的形象，本次參展的表演中將會展示至少3、40種。他表示，此前，這齣戲在亞洲和歐洲多次巡迴演出，收獲了廣泛好評，這次則是首訪美國。

偶偶偶劇團的演出時間為9日(周三)晚8時、10日(周四)至12日(周六)晚7時，地點曼哈頓蘇福克街(Suffolk St.)107號克萊門特藝術中心內的後院露天舞台，近地鐵 F、M、J、Z線的「地蘭西-艾塞克斯街」(Delancey St·Essex St)站。演出時長約45分鐘，免費觀看。