藝術家林亮云 百老匯妝髮設計搶鏡

林亮云為演員設計妝髮。(林亮云提供)

在結束百老匯 音樂劇「魔法黑森林」(Into the Woods)全美巡迴後，台裔劇場 藝術家林亮云近日在皇后區法拉盛舉辦記者會，分享為百老匯音樂劇及歌劇 設計製作妝髮藝術及繪製布料的經歷，也激勵更多亞裔認識劇院及幕後。

林亮云是台灣已故著名作家及散文家林清玄之女，在台北出生長大，後赴紐約州大帕切斯學院(SUNY at Purchase College)就讀劇場設計，在今年年初，她與百老匯知名繪布師何契(Hochi Asiatico)一起繪製了「冥界」(Hadestown)、「理髮師陶德」(Sweeney Todd)角色的服飾布料，2月至7月底，則擔任百老匯音樂劇「魔法黑森林」的幕後化妝師，並隨劇組赴全美巡演。

談到父母對自己的影響，林亮云說，父親愛書，家中四處是書，父母也崇尚自然，她從小在無電子產品的環境長大，從小喜歡閱讀和繪畫，也好以不同的媒介講述故事，不同於時裝設計，劇場設計需要閱讀大量劇本，與文學藝術全面結合，這也是她選擇這個專業的初衷。

除為歌劇設計妝髮以外，林亮云也是一名繪臉及繪布師，根據頭型、臉型、膚色來設計縫製髮套或特效妝容，也通過特殊燃料在服裝上繪製油畫，展現戰爭等特殊場面，她也要把握對每一出戲劇的深度理解，與演員們邊化妝邊進行情感交流，「也許是身為佛教徒的從容，演員們常和我開玩笑，說每一次合作都好似進行了一次心理療程，上台前使自己臉上和心靈上都得到了安定和放鬆」。