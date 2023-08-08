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藝術家林亮云 百老匯妝髮設計搶鏡

記者鄭怡嫣／紐約報導
林亮云為演員設計妝髮。(林亮云提供)
林亮云為演員設計妝髮。(林亮云提供)

在結束百老匯音樂劇「魔法黑森林」(Into the Woods)全美巡迴後，台裔劇場藝術家林亮云近日在皇后區法拉盛舉辦記者會，分享為百老匯音樂劇及歌劇設計製作妝髮藝術及繪製布料的經歷，也激勵更多亞裔認識劇院及幕後。

林亮云是台灣已故著名作家及散文家林清玄之女，在台北出生長大，後赴紐約州大帕切斯學院(SUNY at Purchase College)就讀劇場設計，在今年年初，她與百老匯知名繪布師何契(Hochi Asiatico)一起繪製了「冥界」(Hadestown)、「理髮師陶德」(Sweeney Todd)角色的服飾布料，2月至7月底，則擔任百老匯音樂劇「魔法黑森林」的幕後化妝師，並隨劇組赴全美巡演。

談到父母對自己的影響，林亮云說，父親愛書，家中四處是書，父母也崇尚自然，她從小在無電子產品的環境長大，從小喜歡閱讀和繪畫，也好以不同的媒介講述故事，不同於時裝設計，劇場設計需要閱讀大量劇本，與文學藝術全面結合，這也是她選擇這個專業的初衷。

除為歌劇設計妝髮以外，林亮云也是一名繪臉及繪布師，根據頭型、臉型、膚色來設計縫製髮套或特效妝容，也通過特殊燃料在服裝上繪製油畫，展現戰爭等特殊場面，她也要把握對每一出戲劇的深度理解，與演員們邊化妝邊進行情感交流，「也許是身為佛教徒的從容，演員們常和我開玩笑，說每一次合作都好似進行了一次心理療程，上台前使自己臉上和心靈上都得到了安定和放鬆」。

近年來，雖然百老匯已有愈來愈多的亞裔演員登台，不過百老匯及各大歌劇院的幕後工作仍幾乎沒有華人，妝髮界更是微乎其微，她也希望憑藉自身的學習及從藝經歷，幫助與鼓勵更多年輕華人認識劇場及其幕後。

林亮云分享為百老匯音樂劇及歌劇設計製作妝髮藝術及繪製布料的經歷。(記者鄭怡嫣／攝...
林亮云分享為百老匯音樂劇及歌劇設計製作妝髮藝術及繪製布料的經歷。(記者鄭怡嫣／攝影)

百老匯 劇場 歌劇

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