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布碌崙康尼島沙雕賽 周六回歸

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙沙雕比賽將於12日回歸。(本報檔案照)
布碌崙沙雕比賽將於12日回歸。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)康尼島第31屆沙雕比賽(Coney Island Sand Sculpting Contest)是當地夏季的重頭戲之一，每年都會吸引成千上萬民眾參與，今年將於12日(周六)回歸；主辦方鼓勵各年齡段的民眾積極參與，發揮想像力創作，大眾也可在享受海灘時光之餘，前來為參賽者加油打氣。

該活動由非營利機構「康尼島聯盟」(Alliance for Coney Island)和「布碌崙社區服務會」(Brooklyn Community Services)合辦，比賽依不同類型可分為家庭組、成人組、個人組以及大眾票選人氣獎等四個類別；與往常規則一樣，每個組別最高獲勝者可獲250元的現金獎勵，參賽者從中午12時開始比賽，有四個小時的創作時間，此外現場也有DJ播放音樂、免費禮品贈送等。

主辦方介紹，沙雕比賽僅在活動當天於現場註冊，呼籲參賽者在中午12時，聚集到康尼島西12街的海濱步道上，將會看到主辦方設置的桌子，完成註冊程序；「我們歡迎民眾踴躍參與這個充滿樂趣的活動，一起在戶外度過美好的夏日」，不參賽的民眾，也可投票選出心儀的作品，了解更多活動詳情，可訪coneyislandfunguide.com/event-calendar。

根據介紹，「康尼島聯盟」是一個具有公私合作夥伴關係的非營利組織，常年致力於振興康尼島的經濟，當地一直以來廣受大眾青睞的活動，都由其操辦；而「布碌崙社區服務會」則是成立於1866年，是布碌崙歷史最悠久、規模最大的非營利組織之一，每年提供兒童、青少年、成年和家庭等克服生活障礙的項目，造福2萬多人。

康尼島 布碌崙 步道

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