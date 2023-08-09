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美東華人學術聯誼會 48屆年會9/12法拉盛登場

紐約訊

美東華人學術聯誼會將於12日(周六)，在皇后區法拉盛舉辦第48屆年會，以「新思維新觀念，迎接更美好的未來」為主題，活動包括開幕典禮、專題講座、晚宴、主題演講和餘興節目等。新澤西理工學院(New Jersey Institute of Technology)校長林竹進(NJIT President Teik C. Lim)及國立台灣海洋大學校長許泰文，應邀擔任晚宴主題演講人。

當天的年會從中午12時30分開始，研討會舉辦時間至下午4時30分；下午1時40分至下午3時第一階段研討會為「多元教育與文化創新」、「生醫科技與健康人生」、「科技創新與應用」；下午3時10分至4時30分第二階段研討會，主題包括「經濟成長與商業展望」、「都市計畫與交通」、「青年學者座談會」，講座均為免費參加。

晚上6時至11時為晚宴、主題演講和餘興節目，邀請林竹進和許泰文進行主題演講，並有音樂演奏合唱等餘興節目。參加者每位75元 。

美東華人學術聯誼會成立於1975年，為一非營利組織。歷年來所舉辦之各項活動一直都能廣泛吸引美東學術界和工業界之華人參與。年會是該聯誼會年度最重要的大型活動，吸引許多海內外高知名度及學有專精的專家學

者參與，每年均有數百餘人參加。年會刊物自2012年起獲美國國會圖書館收藏。

年會地點為法拉盛喜來登大飯店，地址為法拉盛39大道135-20號，如有任何問題或購票，可電郵董事長林豐堡[email protected]，或會長錢一之[email protected]

法拉盛 華人 皇后區

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