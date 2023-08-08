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皇后區社委會成員 亞裔占近2成

記者鄭怡嫣／紐約報導
366人通過遴選當選新一屆皇后區社委會成員。（皇后區長辦公室提供）
366人通過遴選當選新一屆皇后區社委會成員。（皇后區長辦公室提供）

皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)7日公布2023年度皇后區社區委員會人員統計報告，皇后區14個社區委員會今年任命的366位委員中，有116人為首次當選，為歷年最高；其中亞太裔新申請者占21%，亞太裔委員總數占近20%。

報告顯示，今年共有938位皇后區居民遞交申請，申請人數為歷年第二高，僅比最高的2021年少三人，最終，366人通過遴選當選新一任社委會成員，任期兩年，其中116位居民為首次獲選，為歷屆最高。

首次獲選的成員中，近21%均為亞裔，其中包括近14%的東亞裔、東南亞裔及太平洋島民、以及7%的南亞裔，西語裔及非洲裔的占比，分別為近20%以及近22%，共計有64%的少數族裔當選。

報告還顯示，現任的皇后區社委會成員共有693人，其中亞裔共有134人，其中包括70位東亞裔、東南亞裔及太平洋島民、與64位南亞裔，此外還有112位移民以及140位學齡兒童的家長或監護人。

包括法拉盛、大學點、白石鎮(Whitestone)在內的皇后區第七社委會，本年度的50位成員中，共有22位亞裔，為所有社委中亞裔占比最高，其中包括19位東亞裔、東南亞裔及太平洋島民、與三位南亞裔，法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得、法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧、法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴均為委員。

包括艾姆赫斯特(Elmhurst)、可樂娜在內的第四社委會，以及包括森林小丘(Forest Hills)以及雷哥公園(Rego Park)的第六社委會，也有相當的東亞裔成員，為全區第二及第三高，分別有八位及七位東亞裔、東南亞裔及太平洋島民。

亞裔 皇后區 東南亞

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