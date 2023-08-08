安置庇護客 蘭德爾島帳篷開建

市府已開始在蘭德爾島上的足球場建設大型帳篷營地以安置庇護客，大量青少年足球比賽將被取消。(本報檔案照)

市府7日宣布，從即日起開始在蘭德爾島(Randall’s Island)上設置帳篷營地以安置庇護 客，帳篷將占用島上的部分足球 場，建成後可以容納2000名單身男性暫住。據報導，在宣布開設蘭德爾島庇護所的當日，施工人員已經開始上島，為計畫中的大型帳篷式建築開鑿地基。

新庇護帳篷將占用蘭德爾島南部的第82、83、84和85號足球場，建成後將成為從去年庇護客危機爆發以來最大的一處緊急安置設施。上周曾有媒體爆料過這項計畫，不過，市府當時並未回應，但也沒有否認。

市府方面承認，庇護營地落戶後，足球場的運營將大受影響，大量青少年球隊的比賽很可能被迫取消。蘭德爾島公園聯盟(Randall's Island Park Alliance)公布數據稱，為給庇護所讓路，僅今年剩餘時間內，就不得不取消超過3000小時的公共娛樂互動申請許可。

市長辦公室7日發布聲明，表示蘭德爾島營地由市府與州府合作運營，包括建設、維修和工作人員薪水等，將由州府報銷。

根據此前的報導，市府正在考慮將市內主要公共綠地，包括中央公園、布碌崙 (布魯克林)展望公園(Prospect Park)等，闢作帳篷營地以臨時安置庇護客。主管庇護客安置工作的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)上周表示，所有可能的地點都在考慮清單上，目前清單上的目標超過3000處。而蘭德爾島原本設有類似的帳篷營地，去年曾短暫使用過，後關閉，但現在由於安置庇護客壓力過大，而又不得不重新設置。

根據市長辦公室7日公布的最新數據，目前紐約市安置了5萬7200名庇護客，設置的緊急庇護所多達190處。市府估計，到明年7月，安置工作的費用將超過43億元。