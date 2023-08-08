我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人生鮮電商Weee! 多種冷凍肉禽類食品遭農業部召回

儲存20多種傳染病原體 加州中資實驗室擬重新營業 當局要查

紐約客談╱應助庇護客納稅 而非食稅

紐約客談

最近，能夠看到愈來愈多的拉丁美洲面孔在紐約各地托著紙盒子叫賣小食或水果。顯然，這些是剛剛來到紐約尋求庇護，同時又渴望憑藉自己的勞動換取新生活的邊境客。

拉美移民普遍勤奮耐勞，大量承擔了美國人不願去幹的「苦、累、髒」的基層工作。而且有能力穿越邊境前往美國的人，又多年富力強。他們進入城市後，除了會推高房產市場需求導致房價攀升外，按理說幾乎不該有什麼負面影響。新移民們滿足企業的用工需求，賣力氣掙錢，然後花錢消費、反過來推動本地商業服務營收，而企業經營好了，又能創造出更多工作崗位。這是一個良性且螺旋上升的經濟循環。

現在的問題在於，新移民們長時間拿不到工卡，也就無法盡快開始合法工作，只能群聚在庇護所內由財政供養。納稅人不滿意，庇護客也不開心，畢竟人家來美國是為了過生活而不是被當成動物圈養的。而庇護所有進無出的現狀，不管紐約市政府如何挖空心思開闢空間，如果沒有聯邦的配合、從根本上解決問題，也只能是揚湯止沸。還有一個未常被提起的問題：大量青年男性無所事事地聚集在一起，如無法有效疏散，時間久了幾乎必然會形成黑幫性質的團伙，隱患無窮。

在發達國家如今普遍渴求勞動力的大環境下，美國坐擁如此龐大數量主動登門的人力資源，理應「偷著樂」才對。可事實上，由於聯邦移民部門的低效和拖延，導致數以十萬計的新移民只能滯留在紐約這樣本就擁擠不堪的大城市中坐吃山空，以致發酵成「危機」，著實不可理喻。這些人，本該是納稅人，而非食税者。

移民 庇護 紐約市

上一則

中西合璧 爵士鋼琴家劉東風獻藝

下一則

布碌崙地鐵上公然猥褻 警緝男慣犯

延伸閱讀

邊界偷渡費從500元漲到1500元 中國人付更多

邊界偷渡費從500元漲到1500元 中國人付更多

紐約擬收「塞車費」 計程車司機叫苦：年收將少8000元

紐約擬收「塞車費」 計程車司機叫苦：年收將少8000元
專家談美墨邊境現狀 偷渡費漲 中國人付更多

專家談美墨邊境現狀 偷渡費漲 中國人付更多
紐約客談／紐約市警跨不過語言障礙

紐約客談／紐約市警跨不過語言障礙

熱門新聞

林建新2022年參加費城首屆全美華人峰會。(本報檔案照)

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

2023-08-03 14:48
林建新生前積極推動華社事務。(美華總會提供)

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

2023-08-04 11:17
林建新近日離世，根據美國華人華僑聯合總會及其家屬，其死因為飲酒過度造成的意外。(美華總會提供)

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

2023-08-05 10:37
嚴女士接聽詐騙分子的電話後，同一時間Whatspp也開始收到陌生人的消息。(嚴女士提供)

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

2023-08-05 07:45
邱女士討租不成，氣得鬱結難解，靠寫字抒發鬱悶，「惡霸欺善，天理何在？」(記者高雲兒／攝影)

紐約90歲華婦遇租霸 吉普賽家庭嫌沒冷氣拒交租

2023-08-06 07:32
有消息指出，華裔醫生程志涉嫌性侵的受害者恐不止一人。（取自doximity網站）

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

2023-08-07 18:58

超人氣

更多 >
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣對象身分揭曉
愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊

愛國變反華？中國留學生在倫敦塗鴉牆寫24字 遭二創反擊
美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情

美東1億2000萬人面臨嚴重風暴威脅 冰雹強風恐釀災情
涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪

涉嫌迷姦至少6女還錄影 紐約法拉盛華醫被控50罪
便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪

便利商店員工棒打搶匪 遭警方介入調查是否犯攻擊罪