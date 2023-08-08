紐約客談╱應助庇護客納稅 而非食稅

最近，能夠看到愈來愈多的拉丁美洲面孔在紐約各地托著紙盒子叫賣小食或水果。顯然，這些是剛剛來到紐約尋求庇護 ，同時又渴望憑藉自己的勞動換取新生活的邊境客。

拉美移民 普遍勤奮耐勞，大量承擔了美國人不願去幹的「苦、累、髒」的基層工作。而且有能力穿越邊境前往美國的人，又多年富力強。他們進入城市後，除了會推高房產市場需求導致房價攀升外，按理說幾乎不該有什麼負面影響。新移民們滿足企業的用工需求，賣力氣掙錢，然後花錢消費、反過來推動本地商業服務營收，而企業經營好了，又能創造出更多工作崗位。這是一個良性且螺旋上升的經濟循環。

現在的問題在於，新移民們長時間拿不到工卡，也就無法盡快開始合法工作，只能群聚在庇護所內由財政供養。納稅人不滿意，庇護客也不開心，畢竟人家來美國是為了過生活而不是被當成動物圈養的。而庇護所有進無出的現狀，不管紐約市 政府如何挖空心思開闢空間，如果沒有聯邦的配合、從根本上解決問題，也只能是揚湯止沸。還有一個未常被提起的問題：大量青年男性無所事事地聚集在一起，如無法有效疏散，時間久了幾乎必然會形成黑幫性質的團伙，隱患無窮。

在發達國家如今普遍渴求勞動力的大環境下，美國坐擁如此龐大數量主動登門的人力資源，理應「偷著樂」才對。可事實上，由於聯邦移民部門的低效和拖延，導致數以十萬計的新移民只能滯留在紐約這樣本就擁擠不堪的大城市中坐吃山空，以致發酵成「危機」，著實不可理喻。這些人，本該是納稅人，而非食税者。