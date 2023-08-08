3000萬交保 紐約僑領安全忠已獲釋

涉嫌非法充當外國政府代理人及洗錢的紐約僑領安全忠3000萬交保，已於5月底獲釋。 (本報檔案照)

據了解，涉嫌非法充當外國政府代理人及洗錢的紐約知名僑領、山東同鄉會前會長安全忠在同意交納3000萬元的高額保釋金後，於5月底獲得釋放。2022年底，安全忠的律師曾提出1900萬元的保釋方案，但遭法官駁回。

根據法庭紀錄，法庭於5月12日收到了被告安全忠律師的提出的保釋動議和舉行緊急保釋聽審的要求。5月25日，法官James R. Cho主持了安全忠的保釋聽審，各方律師出席，安全忠的保釋金最終被定為3000萬元，包括120萬元現金和九處房產。共有十位擔保人宣誓，被法庭告知保釋金義務並在保釋金協議上簽字。

按照保釋協議，安全忠在開庭審理之前要接受監督並定期向有關部門報告；有關人員會隨意到家中和被告接觸並核實保釋條件規定的工作情況；必須上繳所有護照，不得擁有任何國際旅行文件；除了來往於住所和法院之外，不得離開紐約市 和長島 ；不得與中國大使館 或領事館有任何聯繫；除了女兒外，不得與外人接觸；實施24小時居家監禁，除了必要的醫療活動、出庭、以及執行法庭下達的所有指令以外。

6月2日，安全忠律師要求修改保釋條件，理由是安全忠的保釋金由九處房產提供部分擔保，必須在當天交納，但截止6月2日，除了已完成手續的八處房產外，還剩下一處房產需要多花幾天時間才能完成手續，律師為此請求延長期限兩周。法官6月5日批准了安全忠律師的請求，將截止期延長兩周，至6月16日。

紐約知名僑領安全忠被指控充當外國代理人，騷擾居住在美國的中國公民及其家人，脅迫其回國，與共謀洗錢等罪名。在2022年11月的第二次保釋申請中，安全忠的律師提出了1900萬元的保釋方案，這個方案一度被法官雷耶斯(Ramon E. Reyes, Jr.)接受，但後來遭到檢方的拒絕，理由是安全忠在中國政界高層和商界有廣泛的人脈，而且他中國和美國都有巨額資產，在美國就有3億元資產，潛逃的可能性非常大。法庭後來指派松本(Kiyo A. Matsumoto)擔任安全忠案法官，並拒絕了安全忠的第二次保釋申請。