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布碌崙地鐵上公然猥褻 警緝男慣犯

記者顏潔恩／紐約報導
警方正通緝該名涉嫌在公眾場所猥褻的男子。(市警提供)
警方正通緝該名涉嫌在公眾場所猥褻的男子。(市警提供)

紐約市警日前發布消息，一名成年男子經常在布碌崙(布魯克林)華人日常搭乘的地鐵上公然猥褻，已至少兩次在日落公園的72分局、66分局轄區內犯案；警方呼籲民眾提高警惕，若發現嫌犯身影，應立即報警。

根據警方消息，該名男子首次犯案的地點位於市警72分局轄區內，7月30日下午1時左右，當時一名29歲女子坐在康尼島方向的F車地鐵；當列車駛近布碌崙15街-展望公園(Prospect Park)地鐵站時，她發現坐在對面的男子突然出現不雅行為，隨後更朝她露出下體做出猥褻行為。男子到站後下車，往不明方向離去。

第二起案件發生在66分局轄區，8月2日上午10時43分許，一名40歲女子也是搭乘康尼島方向的F車；她指出，在車廂駛入迪特瑪斯大道(Ditmas Ave)地鐵站之前，坐在對面的男子故意向她露出下體，並開始自慰，令她感到非常不舒服。

根據警方的描述，嫌犯大約30歲，膚色偏深、身高約6呎1吋、體重約200磅；犯案時戴著黑色口罩、身穿黑色連帽運動衣、黑色褲子和淺灰色運動鞋，背著一個黑色背包。

警方呼籲，知情者或看到與圖中外貌體徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 布碌崙 康尼島

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