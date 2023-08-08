中西合璧 爵士鋼琴家劉東風獻藝

旅美華裔爵士鋼琴家劉東風日前在林肯中心連續兩日舉辦音樂會，為觀眾帶來拉丁爵士融合中國傳統音樂的獨特作品。(劉東風提供)

旅美華裔爵士鋼琴家劉東風日前帶領旗下爵士樂 團，在曼哈頓林肯中心(Lincoln Center)連續兩日舉辦音樂會，為觀眾帶來拉丁爵士融合中國傳統音樂的獨特作品，西洋樂器鋼琴與中國古典樂器琵琶、古箏等一同奏響，贏得觀眾好評。

劉東風是葛萊美 (Grammy Award)及拉丁葛萊美獎(Latin Grammy Award)雙任評委，也是美國知名葛萊美唱片廠牌Zoho Music簽約藝術家，曾為中國國家主席習近平演奏。

他來自中國瀋陽，五歲就開始學鋼琴，在瀋陽音樂學院附中不僅接受中西方音樂史教育，更進行大量的中國民族音樂賞析，他將由美國起源的爵士樂、歷史深厚的中國民族音樂、以及節奏型最難的拉丁音樂融合，讓鋼琴與琵琶、古箏、二胡等中國民樂共同演奏，形成了自己獨特的音樂風格。

兩場演出的全部作品均由劉東風原創及精心改編創作，曲目包括拉丁爵士版的「黃河」、「茉莉花」、「高山流水」、「賽馬」等中國名曲與拉丁音樂的融合作品，其中大部分是首次搬上舞台；演出贏得觀眾陣陣掌聲，也贏得樂評人一致讚許。

而參加演出的爵士樂團陣容也十分強大，包括屢獲葛萊美獎的貝斯大師貝尼特斯(John Benitez)、18次獲得葛萊美獎的打擊樂手昆特羅(Roberto Quintero)、旅美青年胡琴樂手楊飛飛、揚琴樂手高程錦等。

劉東風表示，傳統爵士樂配器與傳統中國民族樂器無論是在記譜方式還是演奏方法上，都有很大區別，所以融合又不失各自的特色在創作過程中就成了不可缺少的一部分；除了中國民樂的運用，在觀眾熟知的西方樂器鋼琴上模仿中國民樂的演奏技法，在他的作品中同樣有充分展現。

劉東風還說，目前正準備錄製新專輯，風格將在拉丁爵士融合中國元素的基礎上，再加入更多新元素，如放克爵士、嘻哈音樂、福音音樂等，預計明年發行；此外，劉東風還將於10月在皇后區 圖書館的「文化橋梁」系列節目中，表演其創作的爵士音樂融合中國音樂的作品。