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華裔女作家顧月華新書發布 「宿命」充滿了愛

記者高雲兒╱紐約報導
紐約華語作家顧月華(左六)，日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦詩集「宿命」的新書發布會。(記者高雲兒╱攝影)
紐約華語作家顧月華(左六)，日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦詩集「宿命」的新書發布會。(記者高雲兒╱攝影)

紐約華語作家顧月華，日前在皇后區法拉盛圖書館舉辦詩集「宿命」的新書發布會，近百人參加活動，聽取顧月華的創作心得和「宿命」的朗誦片段；作家陳九、紐約華文女作協會長南希、演員孫思瀚、出版人胡桃、圖書館館長曾陽等人也出席發布會，和讀者分享對詩集感言。

「宿命」是一本「三句詩」的短詩詩集，在散文和小說上頗有心得的顧月華成，誤打誤撞開始了三句詩的創作，並愈發覺得有意思，「在三句話裡說清事情和觀點已是不易，關鍵是話外有話，就更有難度」。開始在三句詩鑽研的她，不知不覺就寫就了200首，並決定為此出本詩集，卻又覺得太薄，便臨時起意配上200張插圖。

這番插圖經歷，反倒讓顧月華有意外之喜。從小愛畫畫卻因種種原因中斷的她，在數十年後重拾畫筆，竟發現「絲毫不費力」，「我每一天都會找回一點自己的影子，我能看到以前的我回到我的身上。」

找回自己，對一年前經歷喪夫之痛的顧月華非常重要。她說，以前不理解先生孫林，每日不能畫畫就生氣，「直到現在，自己一個人獨處畫畫，也很滿足和充實」。她直言，「『宿命』這本書的出版是小事，它使我找回了我自己，這是大事，這是重生。」

為此書寫前言的，是顧月華的兒子，演員孫思瀚，他稱自己和母親不只是母子，更是摯友，「無所不談，常常一聊能聊兩三個小時」。他談及去年父親的去世，感受到了母親的堅強和勇敢；此次新書發布會，孫思瀚也帶來了自己的妻女，一同向母親道賀。

紐約華文女作家協會會長南希稱，顧月華的三行詩雖短，卻是愛的結晶。「她身上最動人的地方，是具有愛的力量，且懂得自癒，這讓她能夠在低谷中開始創作，慢慢爬上來」。南希讚顧月華是一個充滿能量的人，「她永遠是創作者，勇於進取的念頭和願望從來沒有熄滅」。

五年前曾在同一地點為顧月華開辦新書發布會的作家陳九稱，顧月華持續地「發展著更新著自己」，從擅寫散文、到耕耘詩歌集，如今又開始畫畫，還是著名的「網紅」，「所以我說，真正的藝術家是沒有年齡的」。

「宿命」是本「三句詩」的短詩詩集，慾購買「宿命」的民眾，可登錄亞馬遜購買。(記者...
「宿命」是本「三句詩」的短詩詩集，慾購買「宿命」的民眾，可登錄亞馬遜購買。(記者高雲兒╱攝影)
近百人參加發布會，聽取顧月華的創作心得和「宿命」的朗誦片段。(記者高雲兒╱攝影)
近百人參加發布會，聽取顧月華的創作心得和「宿命」的朗誦片段。(記者高雲兒╱攝影)
為此書寫前言的，是顧月華的兒子孫思瀚，他稱自己和母親不只是母子，更是摯友。(記者...
為此書寫前言的，是顧月華的兒子孫思瀚，他稱自己和母親不只是母子，更是摯友。(記者高雲兒╱攝影)
顧月華稱，「宿命這本書的出版是小事，它使我找回了我自己，這是大事，這是重生」。(...
顧月華稱，「宿命這本書的出版是小事，它使我找回了我自己，這是大事，這是重生」。(記者高雲兒╱攝影)

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