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美國閩北同鄉會揭牌 晚宴慶祝

記者和釗宇╱紐約報導
美國閩北同鄉總會日前舉辦揭牌成立儀式及首屆職員就職典禮。(記者和釗宇╱攝影)
美國閩北同鄉總會日前舉辦揭牌成立儀式及首屆職員就職典禮。(記者和釗宇╱攝影)

美國閩北同鄉總會日前舉辦揭牌成立儀式及首屆職員就職典禮，同時舉辦晚宴，慶祝同鄉會成立。參與晚宴的除了全體職員外，還有福建同鄉會的陳恆、美國亞裔社團聯合總會會長陳善莊、市議會第43選區共和黨候選人譚瑩瑩等社區及閩籍僑團人士。

美國閩北同鄉會由祖籍為福建北部南平市的華人成立。主席陳東介紹，同鄉會的籌辦大約用了半年的時間。他表示，隨著近年來南平所在的閩北地區交通條件改善，地方經濟大有發展，也吸引愈來愈多的南平籍在美華人積極回鄉投資或發展事業，鄉親與家鄉的經貿聯繫不斷加深，因此考慮新成立這樣一個機構以便更好地為南平老鄉提供交流互助的平台。同時也希望能在紐約這個全球性的大舞台，講好家鄉的故事。陳善莊則提到，福建人的身影遍布世界各地，在海外的福建人只有團結在一起抱團取暖，才能發揮出更強的力量為自己發聲。

同鄉會會所地址布碌崙(布魯克林)8大道6823號一層。第一屆職員包括主席陳東、執行主席廖華弟、第一常務副主席任頤、常務副會長陳秀英、李小莉、吳觀雙、魏光華、游光榮、楊洪軍、榮譽會長吳觀潮、陳海英，以及各項事務執行長和理事等共62人。中國福建省、南平市和延平區的三級海外聯誼會均對同鄉會的成立發表了賀信。

美國閩北同鄉總會8月6日宣告成立。(記者和釗宇／攝影)
美國閩北同鄉總會8月6日宣告成立。(記者和釗宇／攝影)
同鄉會主席陳東在開幕晚宴上致詞。(記者和釗宇／攝影)
同鄉會主席陳東在開幕晚宴上致詞。(記者和釗宇／攝影)

華人 亞裔 布碌崙

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