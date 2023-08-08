琅岐僑聯主席 訪美國福州琅岐同鄉會

福州琅岐鎮僑聯主席江典章近日赴美，走訪美國紐約琅岐同鄉會。(記者顏嘉瑩╱攝影)

中國福建省馬尾琅岐鎮僑聯主席江典章近日訪美，並專程赴曼哈頓華埠 ，走訪美國紐約琅岐同鄉會。同鄉會20餘名幹部和會員到場迎接，並互送了禮物以表達割不斷的鄉情。

琅岐同鄉會主席梁守表表示，大量琅岐鄉親雖身在紐約，但依舊與故鄉保持著緊密聯繫，在疫情 之前也經常互相走動，經歷了三年疫情的隔絕，很高興在這裡再次接待來自家鄉的官員。

江典章則表示，福建人如今生活在世界各地，無論身在何方，對故鄉的情懷都始終留在心中。他說，美國是一片偉大的土地，它接納了大家，也讓鄉親們在此充滿歸屬感。他希望在美國生活的琅岐同鄉都能既堅守家鄉情懷、傳承中華文化，同時也要對美國有所貢獻，積極為美中兩國的關係發揮作用。

琅岐同鄉會第一副主席林清永表示，同鄉會與家鄉的僑聯是命運共同體，雖分處大洋兩岸，但相互聯繫千絲萬縷，難以斷絕。

在歡迎儀式上，賓主雙方互相贈送禮物。江典章帶來了琅岐本地藝術家創作的書法作品，上書「嘉登一脈 情係故鄉」，梁守表則向家鄉代表贈送了紀念盤。會後，江典章與同鄉會代表共赴晚宴，並就琅岐當地的投資 、生意等情況進行了溝通。