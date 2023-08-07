布碌崙、皇后區和史島 連發街頭首飾劫案

紐約市近日發生多起街頭首飾劫案，警方公布嫌犯照片。(警方提供)

7月底，布碌崙 (布魯克林)、皇后區 和史泰登島 連續發生多起類似的街頭首飾劫案，劫匪以老年人為搶劫對象。市警總局已公布兩名嫌犯的照片，請求民眾提供這兩名嫌犯的線索，早日將其捉拿歸案。

第一起劫案發生在市警62分局管轄的範圍內。警方稱，7月23日晚上8時20分，一名87歲的女性受害者在布碌崙班森賀18大道交 Cropsey大道附近的一棟私人住宅外時，兩名嫌犯接近她，嫌犯先將一條金鏈戴在受害者的手腕上，然後又摘下受害者自己的手鏈和他們剛剛給受害者戴上的手鏈。受害者的手鏈價值約1000 元，幸未造成人員傷亡。

第二起劫案發生在市警109分局管轄的範圍內。警方稱， 7月25日大約晚上8時，一名70歲的女性受害者在皇后區貝賽(Bayside)169街交26大道附近的一棟私人住宅外遭到兩名嫌犯攻擊。這兩名嫌犯用車堵住了受害人的車道，他們走近受害人，並將一條項鏈戴在她的脖子上，然後從她身上摘下取走了受害人自己的項鏈和他們剛剛戴上的項鏈。受害人自己的項鍊價值約2900元。這兩名嫌犯乘坐一輛白色休旅車(SUV)逃離現場，受害者未受傷。

第三起劫案發生在市警121分局管轄的範圍內。警方稱，7月26日中午大約12時30分，一名76歲的男性受害者在史泰登島瑞啟蒙大道(Richmond Ave)2975號的好市多(Costco)超市門前被兩名劫匪攔住去路。這兩名嫌犯走近受害人，遞給他假首飾和手錶，然後從受害人身上拿走了勞力士手錶、金鏈和假首飾。嫌疑人從受害人身上拿走的手錶和珠寶價值約9000元。