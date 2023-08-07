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隱瞞北航學歷 中國留學生被控簽證詐欺

記者鄭怡嫣／紐約報導
一名水牛城紐約州大的中國留學生涉嫌瞞報其在北京航空航天大學的教育經歷和研究活動，被控簽證欺詐罪，恐面臨最高十年監禁。(本報資料照片)
一名水牛城紐約州大的中國留學生涉嫌瞞報其在北京航空航天大學的教育經歷和研究活動，被控簽證欺詐罪，恐面臨最高十年監禁。(本報資料照片)

紐約西區聯邦地區法院總檢察官羅絲(Trini E. Ross)宣布，一名在紐水牛城紐約州大(State University of New York at Buffalo)就讀航空航天工程研究生專業的中國留學生，由於在簽證申請中涉嫌瞞報在中國的教育經歷和研究活動，被控簽證欺詐罪(visa fraud)，罪成將面臨最高十年監禁。

根據控罪書，28歲的中國留學生張加學默(Jiaxuemo Zhang，音譯)，在2021年獲得美國F-1非移民簽證，但是在簽證申請中，卻遺漏了「他在中國的教育經歷與研究活動的重要信息」。

雖然張加學默在申請中稱，他將在水牛城大學就讀航空航天工程專業，但他沒有透露，他曾在北京航空航天大學(Beihang University)學習並著手研究項目。

控罪書指，北航為中國工業和信息化部直屬大學，被譽為「中國國防七子」之一，包含九個國家級重點實驗室，且院校以「承擔中國軍方的研究項目及代表軍方作業而聞名」，是「中國和中共主要軍事力量的武裝部門」。在北航，張加學默曾受到軍事研究辦公室副主任蔣崇文、及高振勳和王金軍的指導。

聯邦調查局(FBI)探員丹茲格(Benjamin Danziger)表示，在遞交簽證官的簡歷中，張加學默列出了他在泉州就讀中學及高中、並就讀中國礦業大學的經歷，卻未提北航，可是在2022年12月，他向普渡(Purdue)等三所大學申請博士生時，卻附上了自己就讀北航及在其流體力學國家重點實驗室作研究的經歷，兩份簡歷不一致。

丹茲格還說，在2020年5月29日，美國前總統川普曾簽署「暫停中國某些非移民學生和研究人員入境」公告，禁止與中國軍民融合(MCF)有關聯的中國公民，持F或J簽證進入美國攻讀研究生學位或者訪學，據規定，北航大學屬於此列。目前，張加學默以1萬元現金取保候審。

簽證 中國留學生 教育

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