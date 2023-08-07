3小時內2騎士被撞亡 肇事者均逃逸

皇后區6日發生兩起肇事逃逸車禍，兩名機車手在三小時內先後被撞死，肇事司機均已逃逸。 (示意圖，Getty Images)

皇后區 6日發生兩起肇事逃逸車禍，兩名機車手在三小時內先後被撞死，肇事司機均已逃逸，目前尚未被抓獲；據悉，這已經是本周的第四和第五起在紐約市發生的機車手被撞身亡事故，且相較於其他行政區，皇后區的交通事故死亡人數明顯增加。

根據市警，第一起事故發生在凌晨2時左右，一名騎著2017年產雅馬哈機車的33歲男子Kallyn Jean，與一輛左轉駛入第125大道的車輛，在勞雷爾頓(Laurelton)的第233街相撞。強烈的撞擊把Kallyn Jean當場撞飛摩托車；事故發生後，他被立即送往長島 猶太谷溪醫院(LIJ)，但仍然不幸身亡。

不到三小時後的凌晨4時55分，一名不具名的37歲電動腳踏車(moped)騎手，在皇后區可樂娜(Corona)第50大道和第97街的十字路口，與一輛白色本田 休旅車相撞；據悉，十字路口有停車標誌，但沒有紅綠燈；該男子也被迅速送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，但同樣身亡。

本市的機車手撞擊死亡事件近期頻發，就在本月3日晚10時57分，一42歲的男機車手在哈林(Harlem)的亨利哈德遜公園大道(Henry Hudson Parkway)由北向南行駛時，突然被身後超速行駛的灰色寶馬撞上，掉落在馬路中央，又被緊隨其後的一輛超速賓士輾壓而過，不治身亡。

兩名肇事司機未做停留，仍然飛馳而去。警方在追查兩位逃逸的過程中，懷疑兩位轎車司機可能在飆車；僅僅一小時後，正在麥斯佩斯(Maspeth)64街、由北向南行駛的19歲摩托車手Roman Mikirtichev，在第58路與一輛車輛相撞後死亡。

根據市警，今年到目前為止，交通事故造成131人死亡，比去年同期下降了12.7%，且每個行政區的交通死亡人數都有所下降，但皇后區例外，至今為止，該區交通事故死亡人數比去年增加了40%以上。