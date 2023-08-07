亞美醫師協會拍短片 打破「啞裔」成見

亞美醫師協會慈善基金會日前製作「共同治癒:對抗仇恨犯罪」影片，鼓勵亞裔受害者積極求助。(亞美醫師協會慈善基金會提供)

針對亞裔 的仇恨犯罪 數量在新冠疫情 發生後快速增加，根據曼哈頓地檢辦公室數據，截止本月2日，共有131起仍在處理中的仇恨案件，其中包含亞裔受害者的有41起，為所有類別中最高；為改變此風氣，亞美醫師協會慈善基金會(CAIPA Foundation, Inc.)日前製作「共同治癒：對抗仇恨犯罪」影片，鼓勵亞裔受害者積極求助，不再當「啞裔」任人欺凌。

據悉，這部12分鐘的影片，回顧近年來仇亞犯罪受害者的經歷後，透過多位華人醫生代表發聲，提供應對相關仇恨犯罪行為的方式，呼籲亞裔學會保護自己，並勇敢對抗不公現象。

亞美醫師協會的首席運營官沈卉表示，基金會的首要目標是為患者提供最佳的照護及安穩的生活環境，但遺憾的是，新冠疫情後因無知帶來大量的仇恨犯罪，造成無數家庭的悲劇發生。

亞美醫師協會總裁兼執行總監劉季高表示，疫情期間，醫生在前線冒著生命威脅提供新冠檢測、提供疫苗以及照顧患者，亞美醫師協會為養老院與醫院提供所需的防疫物資和食物，但亞裔社區因錯誤的公眾信息而遭遇嚴重的仇恨犯罪；他強調，「我們都是美國人，我們熱愛這個國家，並為社會奉獻，請加入亞美醫師協會，讓我們一起對抗仇恨亞裔犯罪」。

據悉，該影片除了亞美醫協慈善基金會的努力，也獲紐約市市長辦公室反對仇恨犯罪與紐約市人權局「社區撥款」項目的贊助；沈卉對此備感榮幸， 稱期盼這部影片能夠團結各界，共同對抗新的仇恨病毒，「通過與社區及政府機構的合作， 亞美醫師協會期望打造一個更包容的居住環境，一起共同對抗仇恨犯罪」。