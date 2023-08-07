繁榮華埠總會 10/1將辦中秋節大遊行
美國繁榮華埠總會將於10月1日(周日)在曼哈頓華埠的勿街(Mott St.)舉辦「第21屆慶祝中秋節暨第12屆中國日文化節大遊行」。主辦方表示，歡迎華社各界積極參與活動，共同展示中華文化並共慶中秋佳節。
美國繁榮華埠總會行政總監田士銳介紹，活動當日，將會有中國駐紐約總領館官員到場與社區同慶佳節，歡迎社區人士、社團、機構、公司或商家參與籌辦委員會共同商議活動計畫。具體的遊行路線及時間安排將在委員會商定後及時向社會發布通知。
華裔州眾議員鄭永佳表示，自己年少時常常觀看家人如何慶祝中秋節，感到頗有趣味。他說，這樣的中秋遊行活動有助於在美華人保護和傳承自己的族裔傳統，同時也能將這些傳統展示給紐約人和來訪華埠的全球遊客看，是一種增加華人社區能見度的好辦法。
此外，繁榮華埠總會在發布會上還公布了一項新計畫：籌建「美國雲貴川文化總會」，以推動美國社會對中國西南三省豐富的民族文化產生更深度的了解，並重點歡迎對雲貴川地區文化有興趣的文藝界人士加入。田士銳表示，他家族的祖籍就是貴州，隨著中國的封閉防疫措施結束，籌備委員會正在與貴州政府部門溝通相關事宜，爭取明年能夠組織美東地區的華人足球隊赴貴州參加目前在中國爆火的「村超」比賽。有意參與中秋節遊行籌備委員會以及「雲貴川文化總會」者，可撥打電話(917)660-2402諮詢。
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