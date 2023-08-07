繁榮華埠總會 10/1將辦中秋節大遊行

美國繁榮華埠總會將於10月1日在曼哈頓華埠舉辦中秋暨「中國日」大遊行。(記者和釗宇／攝影)

美國繁榮華埠 總會將於10月1日(周日)在曼哈頓華埠的勿街(Mott St.)舉辦「第21屆慶祝中秋節暨第12屆中國日文化節大遊行」。主辦方表示，歡迎華社各界積極參與活動，共同展示中華文化並共慶中秋佳節。

美國繁榮華埠總會行政總監田士銳介紹，活動當日，將會有中國駐紐約總領館官員到場與社區同慶佳節，歡迎社區人士、社團、機構、公司或商家參與籌辦委員會共同商議活動計畫。具體的遊行路線及時間安排將在委員會商定後及時向社會發布通知。

華裔州眾議員鄭永佳表示，自己年少時常常觀看家人如何慶祝中秋節，感到頗有趣味。他說，這樣的中秋遊行活動有助於在美華人 保護和傳承自己的族裔傳統，同時也能將這些傳統展示給紐約人和來訪華埠的全球遊客看，是一種增加華人社區能見度的好辦法。