州府推五年戰略計畫 照顧發育障礙人士 華社：政府幫扶不夠

紐約州發育障礙人士辦公室4日召開中文在線宣講會，聆聽華裔障礙人士家庭對此計畫的意見。（取自會議直播）

紐約州發育障礙人士辦公室(Office for People With Developmental Disabilities)此前推出2023-2027年度戰略計畫，辦公室近日召開中文在線宣講會，聆聽華裔 障礙人士家庭對此計畫的意見；參會民眾認為，當局對新移民 華裔障礙人士幫扶不夠，應更多提供工作、住房、醫療保障。

州發育障礙人士辦公室主任奈芙德(Kerri Neifeld)介紹稱，當局負責支持患有包括智力障礙、腦癱、唐氏綜合症、自閉症和其他神經功能障礙的民眾，為他們提供住房、社區適應訓練、日間就業 計畫、家庭支持和暫時托管等服務，幫助發育障礙人士在生活和工作中充分參與社區。

「我們計畫在接下來的五年中，加強我們的員工隊伍、技術和協作，通過創新和變革改變我們的服務系統，加強我們以人為本的支持和服務能力。」奈芙德表示，文化和種族多樣化的社區將是接下來服務改進的重點，尤其會更關注華裔社區的意見，並提供更多中文服務。

在線會議吸引超過百位華裔民眾參加，他們爭相反映問題。與會者馮彬表示，因為語言不通，很多華人不願向州發育障礙人士辦公室尋求幫助，比如皇后區一位59歲的發育障礙人士，到現在還和父母住在一起，社區多次溝通無果，他們拒絕任何幫助。「華裔家庭的心態如同鴕鳥，不知道也不願意獲得幫助。我希望當局可以擴大中文宣傳，深入社區和民眾溝通。」

與會者薄潭萍指出，很多新移民華裔青年，雖然有其他發育障礙，但中文非常好，政府能不能酌情安排一些需要中文的崗位，幫助他們獨立生活，「不要因為語言而造成就業的不平等，希望當局可以探索這部分改進的可能性。」