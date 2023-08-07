慈濟愛心健康日 民眾踴躍參加

慈濟愛心健康日，眾多耆老及社區民眾參加。(記者鄭怡嫣/攝影)

由佛教慈濟基金會紐約分會主辦、一年一度的慈濟愛心健康日，6日在法拉盛 喜來登酒店舉辦，近50位醫師參與義診，提供免費的各科篩檢 、洗牙、針灸、配眼鏡等服務，逾200民眾參加。

此次社區義診活動為疫後最大規模，現場不僅有一般內科、心臟科、營養諮詢、耳鼻喉科、家醫科、腸胃、老人、血液、腫瘤、疼痛、腳科、心理、婦產科及藥物諮詢的免費健康篩檢，也包括中醫、針灸、復健等在內的免費物理治療項目，此外還專設眼科與牙科區域，為低收入、無健保、無證移民等提供免費的諮詢、篩檢與醫療服務。

慈濟的行動眼科醫療車，一直以來為各年齡段的學生及耆老等免費提供儀器檢查、醫生診斷、配眼鏡等一站式的醫療服務，通常，需要翌日才能配好的眼鏡，通過行動眼科醫療車可縮短至數小時內取得，此次慈濟也派出兩輛眼科車停駐街邊，為民眾免費配眼鏡及檢查眼睛。

慈濟基金會紐約分會醫發組召集人及副執行長廖敬興介紹，此次最受民眾青睞的是眼科及牙科項目，除口腔癌、牙周病、蛀牙等篩檢外，也有免費洗牙、拔牙與補牙，不少耆老並不清楚刷牙的正確步驟，現場也有口腔護理的衛生教學。

他也說，由於新冠疫情 在今年已得到基本控制，今年的規模更大，社區民眾、耆老以及外族裔都踴躍參加，不少住在皇后區可樂娜(Corona)、艾姆赫斯特(Elmhurst)的外族裔也一早趕來排隊篩檢。

早上9時就來排隊篩檢的嚴女士表示，疫情期間三年沒有洗牙，排隊近兩個小時洗完了牙，感染新冠後，她的喉嚨也一直不舒服，於是也找了現場內科醫生諮詢，欣慰社區有全面的服務。