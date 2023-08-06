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華埠王嘉廉健康日 吸引近千人

記者張心／紐約報導
王嘉廉社區醫療中心「健康日」活動吸引近千名華裔民眾頂著高溫酷暑參與。(記者張心╱攝影)
王嘉廉社區醫療中心「健康日」活動吸引近千名華裔民眾頂著高溫酷暑參與。(記者張心╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)5日於曼哈頓華埠舉辦2023年「健康日」活動(Good Health Day)，為民眾免費提供健康體檢和養生教育，推廣社區對於身體保健的意識，近千名民眾頂著高溫參與。

王嘉廉社區醫療中心一直以來致力於提供高品質的醫療服務和關懷，而「健康日」則是該中心在社區居民中建立健康意識的重要活動之一。活動當天，中心派出了一支專業的醫療團隊，提供各項健康體檢，包括血壓、血糖、膽固醇、身高和體重指數等，讓參加者能夠及早發現潛在的健康風險，並採取相應措施，維持身體健康。

當天有近50個醫療保健和社會服務組織到場，包括市衛生局(DOH)、市消防局(FDNY)、長島北岸醫院系統(Northwell Health Hospital)、亞美醫師協會(CAIPA)、帝國藍十字藍盾健保(Empire BlueCross BlueShield)、富康醫療(VNS Health)等，為民眾宣傳各項健康資訊，例如亞裔常見的糖尿病、高血壓、牙周病、吸菸、肝臟疾病知識，並現場為兒童提供互動性的刷牙示範和健康娛樂轉盤活動。

為了增加民眾的互動性和參與感，「健康日」還特別邀請了醫療專家現場教授心臟復甦知識，聯成歌舞團也帶來了舞蹈表演，及系列太極拳、武術、家庭娛樂活動等，幫助民眾暫時抽離節奏快速、工作壓力龐大情形下的現代生活，深入關注自身的健康問題。

王嘉廉社區醫療中心健康教育部主任朱雅潔表示，沒能趕上今天「健康日」免費活動的民眾，也可以在8月和9月的每個周三(除了8月23日)，前往該中心位於華埠中央街168號3M層的地址，免費享受身高體重指數、血糖、血壓、膽固醇檢測，營業時間為上午10時至下午4時。

此外，另一場「健康日」活動，將於12日(周六)上午10時至下午3時，在皇后區法拉盛37大道136-26號舉辦。

亞美醫師協會為民眾科普健康資訊。(記者張心╱攝影)
亞美醫師協會為民眾科普健康資訊。(記者張心╱攝影)
近50個醫療保健和社會服務組織在當日參加了「健康日」活動。(記者張心╱攝影)
近50個醫療保健和社會服務組織在當日參加了「健康日」活動。(記者張心╱攝影)
「健康日」還特別邀請了醫療專家現場教授心臟復甦知識。(記者張心╱攝影)
「健康日」還特別邀請了醫療專家現場教授心臟復甦知識。(記者張心╱攝影)
王嘉廉社區醫療中心「健康日」活動吸引近千名華裔民眾頂著高溫酷暑參與。(記者張心╱...
王嘉廉社區醫療中心「健康日」活動吸引近千名華裔民眾頂著高溫酷暑參與。(記者張心╱攝影)
王嘉廉社區醫療中心在華埠舉辦「健康日」活動。(記者張心╱攝影)
王嘉廉社區醫療中心在華埠舉辦「健康日」活動。(記者張心╱攝影)
王嘉廉社區醫療中心「健康日」活動吸引近千名華裔民眾頂著高溫酷暑參與。(記者張心╱...
王嘉廉社區醫療中心「健康日」活動吸引近千名華裔民眾頂著高溫酷暑參與。(記者張心╱攝影)
近50個醫療保健和社會服務組織在當日參加了「健康日」活動。(記者張心╱攝影)
近50個醫療保健和社會服務組織在當日參加了「健康日」活動。(記者張心╱攝影)
近50個醫療保健和社會服務組織也在當日參加了「健康日」活動，包括市消防局(FDN...
近50個醫療保健和社會服務組織也在當日參加了「健康日」活動，包括市消防局(FDNY)。(記者張心╱攝影)
現場為群眾提供健康娛樂轉盤活動。(記者張心╱攝影)
現場為群眾提供健康娛樂轉盤活動。(記者張心╱攝影)
近50個醫療保健和社會服務組織在當日參加了「健康日」活動。(記者張心╱攝影)
近50個醫療保健和社會服務組織在當日參加了「健康日」活動。(記者張心╱攝影)
「健康日」現場提供各項健康體檢，包括血壓、血糖、膽固醇、身高和體重指數等。(記者...
「健康日」現場提供各項健康體檢，包括血壓、血糖、膽固醇、身高和體重指數等。(記者張心╱攝影)
現場為兒童提供互動性的刷牙示範和健康娛樂轉盤活動。(記者張心╱攝影)
現場為兒童提供互動性的刷牙示範和健康娛樂轉盤活動。(記者張心╱攝影)
現場為群眾提供健康娛樂轉盤活動。(記者張心╱攝影)
現場為群眾提供健康娛樂轉盤活動。(記者張心╱攝影)
「健康日」現場提供各項健康體檢，包括血壓、血糖、膽固醇、身高和體重指數等。(記者...
「健康日」現場提供各項健康體檢，包括血壓、血糖、膽固醇、身高和體重指數等。(記者張心╱攝影)
長島北岸醫院系統為民眾科普肝臟健康知識。(記者張心╱攝影)
長島北岸醫院系統為民眾科普肝臟健康知識。(記者張心╱攝影)

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