華埠商改區舞蹈派對 長者載歌載舞

聯成歌舞團七位長者的舞蹈，引得現場觀眾紛紛鼓掌喝采。(記者張心／攝影)

曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)、華埠共同發展機構(Chinatown Partnership)5日共同舉辦「開放街道」(Open Street)的免費舞蹈派對活動，吸引數十位華埠長者踴躍參與，引得眾多遊客駐足觀賞，為表演者們送上熱烈的掌聲和喝采。

「開放街道」活動旨在通過系列趣味夏日活動，鼓勵華埠社區居民積極參與社交和文化活動，同時增加東百老匯曼哈頓大橋下、怡東商場附近的人氣。繼上月成功舉辦「華埠夏日清涼周末」(Chinatown Summer Refreshing Weekend)兒童玩水活動後，這次的免費舞蹈派對，則希望為華埠的長者們提供一個展現才藝的平台。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，人們多走出門社交，共同歌唱起舞，不僅能夠有益身心健康，也可以增加社區的凝聚力，「華埠很多房子都很小、沒有客廳，居民活動空間受限，我們希望通過『開放街道』活動，給社區居民提供外出玩樂的機會，展現華埠的文化多樣性和活力。」

數十位元氣滿滿的華裔長者，現場表演了13個節目，包括男生獨唱「牡丹之歌」、男女生對唱「敖包相會」、集體舞蹈「精忠報國」等。其中，以聯成歌舞團七位長者的舞蹈最為引人矚目，她們身著中國紅上衣、飄逸的黃色長裙，以優美的舞蹈動作配合音樂，精彩演出。

聯成歌舞團團長陳月華表示，今日參加表演的團隊年紀最小的也已經60多歲，基本上都是70歲和80歲的華裔長者，大家退休後自發參與這個有20年歷史的歌舞團，每周堅持排練中國舞、劍舞、民族舞等節目，在各類市府、社區活動中表演，為的就是展示華人 社區長者的風貌。