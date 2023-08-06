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亞裔律師協會、華策會 辦免費法律諮詢

記者顏潔恩／紐約報導
紐約亞裔律師協會5日與華策會合作，在8大道中心舉辦免費法律諮詢服務。(記者顏潔恩／攝影)
紐約亞裔律師協會5日與華策會合作，在8大道中心舉辦免費法律諮詢服務。(記者顏潔恩／攝影)

紐約亞裔律師協會(Asian American Bar Association of New York，簡稱AABANY)5日與布碌崙(布魯克林)華人策劃協會合作，在8大道中心舉辦免費法律諮詢服務，並提供中文翻譯，吸引30多名民眾到現場參加，其中又以移民身分、房屋法最受華人關心。

紐約亞裔律師協會義務與社區服務委員會共同主席、律師吳國基表示，當日該協會包括律師和學生共八人到場，提供一對一的諮詢及建議，在積極宣傳下，超出預期共有30多人出席，諮詢的法律內容涵蓋住房、就業、勞工、移民和家庭事務等；在一些複雜情況下，當事者若有需求，他們會轉介到相關法律信息服務團隊(Legal Referral and Information Service)。

吳國基說，華人當中最多諮詢的主題與移民身分、房屋法有關，譬如對於申請身分有疑問，或想向律師再三確認申請上的程序，「這些情況下他們根本不需要去外面花錢請律師」；至於較特殊的案件，例如有民眾被攻擊，想知道如何提告，也會提供指導，另也有人涉及刑事案件，想了解調查進度，對於此類不在他們範疇內的問題，也會教導他們查詢。

吳國基指出，華人移民在法律維權上，常出現的通病是一律只找會說中文的律師，以解決語言障礙，但是這樣卻往往「找錯律師」；他說，順利溝通固然重要，但一定要找真正擅長相關領域的律師、對症下藥，才能幫助民眾真正維權。

他也鼓勵華人多了解紐約州法律，至少懂得最基本的民權法，生活上遇到不公平待遇時才會申報，為自己討回公道；最後，AABANY的一些法律講座項目因受到新冠疫情影響而停擺，但近期有重啟打算，呼籲民眾留意相關訊息，日後可積極參與、汲取更多法律知識。

該活動獲得市議員紀思庭(Justin Brannan)、阿維萊斯(Alexa Aviles)，州參議員曲怡文、紐約親子互助會、布碌崙華人聯合會、松柏之家社區服務中心、紐約同心會(New York Teamup)和布碌崙南區居民互助會(SBCC)等支持；未來該協會也將繼續在布碌崙，進行每兩個月一次的法律諮詢。

華人 布碌崙 移民

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