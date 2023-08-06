非裔男地鐵仇亞發言 毆打華男
紐約市警仇恨犯罪防治小組(Hate Crimes Task Force)正在調查上月末於皇后廣場地鐵站(Queensboro Plaza)發生的無故襲擊案件，一非洲裔男嫌對一名華男發表仇亞言論，甚至揮拳相向。警方日前公布該男嫌照片，希望民眾提供線索。
根據市警，7月22日中午時分，一名31歲的華男正站在皇后廣場地鐵站中層，等待7號線，非洲裔男嫌走近其身邊，開始大喊仇亞言論，然後緊握拳頭連續毆打華男左臉。事發後男嫌後逃逸到未知地點，受害華男左臉有明顯瘀青，且感覺到十分疼痛，但拒絕在現場接受治療。
根據市警公布的嫌犯作案照片，該名男子年齡大概在30到40歲之間，膚色黝黑，身高6呎，體重180磅，最後一次露面時頭戴白色棒球帽，穿著黑色牛仔夾克和黑色短褲，著白襪子和黑白相間的運動鞋；警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。
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