非裔男地鐵仇亞發言 毆打華男

近日一非洲裔男嫌對一名華男發表仇亞言論，甚至揮拳相向。(市警提供)

紐約市 警仇恨犯罪防治小組(Hate Crimes Task Force)正在調查上月末於皇后廣場地鐵站 (Queensboro Plaza)發生的無故襲擊案件，一非洲裔男嫌對一名華男 發表仇亞言論，甚至揮拳相向。警方日前公布該男嫌照片，希望民眾提供線索。

根據市警，7月22日中午時分，一名31歲的華男正站在皇后廣場地鐵站中層，等待7號線，非洲裔男嫌走近其身邊，開始大喊仇亞言論，然後緊握拳頭連續毆打華男左臉。事發後男嫌後逃逸到未知地點，受害華男左臉有明顯瘀青，且感覺到十分疼痛，但拒絕在現場接受治療。