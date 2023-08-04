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長島鐵路列車脫軌 13人受傷

記者高雲兒／紐約報導
3日早上，一列八節車廂的長島鐵路列車在皇后區脫軌，造成13人受傷。(取自LIRR推特)
3日早上，一列八節車廂的長島鐵路列車在皇后區脫軌，造成13人受傷。(取自LIRR推特)

紐約市消防局表示，3日早上，一列八節車廂的長島鐵路(LIRR)列車在皇后區脫軌，造成13人受傷，所幸均無生命危險；脫軌事件也導致鐵路和其他基礎設施遭到破壞，當局表示，可能會影響4(今)日早的通勤。

市消防局稱，上午11時，編號722次列車從大中央車站出發，駛往罕普斯狄鎮(Hempstead)，大約於11時12分，在牙買加(Jamaica)站以東的175街和95大道處脫軌。據悉，脫軌造成13人受傷，其中9人傷勢輕微，2人傷勢中度，2人傷勢較重。

事故發生時，大約有100人在火車上，乘客們描述說，在列車脫軌之前，他們就感覺到一個巨大的顛簸，然後列車徹底停住。受傷的人員發出痛苦的叫聲，許多乘客紛紛祈禱。

市消防局很快到達現場，大部分乘客都很平靜，但部分受到驚嚇。大都會運輸署(MTA)為乘客安排了一列救援列車，在脫軌後90分鐘內將他們送往已經安排急救人員的牙買加站。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，鐵路和其他鐵路基礎設施受到了破壞，將盡快維修；直至當天下午，工作人員仍在現場，修復欄杆等基礎設施。

州長霍楚(Kathy Hochul)也在當天發表聲明，除了確保所有乘客及工人的安全，也要確保列車服務能夠盡快恢復；她也稱讚MTA的迅速行動。

由於該起事故，長島鐵路官員表示，預計4日會出現交通延誤、道路封閉和公共交通中斷，東行的列車將繞過山邊(Hillside)、荷利斯(Hollis)以及皇后村(Queens Village)；需要在牙買加和皇后村之間通行的乘客，可通過Q2、Q3、Q8和Q110等路線公車往返並獲得優惠。乘客可查看TrainTime應用程序和mta.info，以獲取最新信息。

MTA表示，目前尚不清楚事故原因，調查正在進行中；聯邦鐵路管理局(FRA)的安全監管部門也趕往現場進行調查。有關官員說，列車以每小時54哩的速度行駛，而該地區限速為每小時60至80哩，速度並非導致列車脫軌因素。

長島鐵路 MTA 大都會

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