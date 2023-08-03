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租金無故上漲 劉醇逸聽穩租房住戶心聲

記者高雲兒／紐約報導
州參議員劉醇逸日前訪問法拉盛一穩租公寓的年長華裔居民，了解他們的生活環境。(記者高雲兒／攝影)
州參議員劉醇逸日前訪問法拉盛一穩租公寓的年長華裔居民，了解他們的生活環境。(記者高雲兒／攝影)

在皇后區法拉盛居住一穩租公寓樓多年的華裔居民抱怨，不但要承受租金無故上漲，還得不到維修服務，甚至配把鑰匙也難上加難；州參議員劉醇逸日前訪問該公寓年長居民，並稱將敦促州級相關機構切勿通過公寓漲價請求，並對其過去的相關申請重新審計。

據悉，位於法拉盛Ash Ave.140-30號的公寓大約有60%左右的華裔居民，且很大一部分居住有10年甚至20年之久。今年83歲的趙女士住在該公寓已經25年，卻長時間無法正常使用瓦斯；2日劉醇逸造訪時，她抱怨每隔幾天就要去買點火槍，而瓦斯也有洩漏問題，使趙女士和其同住的小女兒擔驚受怕，「冬天都不敢關窗睡覺」。

趙女士說，廚房的水槽下因為年久失修、腐爛，導致老鼠蟑螂盛行，「一天要抓兩三隻」；衛生間的天花板更曾掉下來，排泄物流瀉一地、惡臭難聞。

趙女士曾多次向大樓房東Zara Realty反映，但不僅房東修理速度慢，也沒有協助徹底解決問題，「沒兩天又出現故障」。

維護不好，租金卻持續上漲；趙女士說，房租在去年初無故漲價20元，今年又漲了70多元，高於原定的50多元。隔壁的李女士表示，她住的兩室公寓也在去年初漲價，因未收到通知沒有繳夠房租，她還被罰50元。兩人也抱怨，配把鑰匙要150元，而且耗時很長。

這些居民普遍表示，因為長期居住在此，一來已經習慣，二來搬家不便，盼相關部門修繕房屋，穩定租金。

劉醇逸聽取租客心聲後，表示該情況在法拉盛常見，「房東應該承擔責任，而不是讓他們住在年久失修、老鼠蟑螂橫行的公寓內」。他也指責大樓房東無故漲租，不合規定。

根據規定，穩租公寓若欲提高租金，房東需向紐約州家庭與社區重建部門(DHCR)提交重大資本改善(MCI)申請，Zara Realty已提交該申請，劉醇逸呼籲DHCR停止批准允許房東提高租金的申請，並審計該房東過去所有的MCI申請。

趙女士說，廚房的水槽下因為年久失修，已經腐爛不堪，導致老鼠蟑螂盛行。(記者高雲兒...
趙女士說，廚房的水槽下因為年久失修，已經腐爛不堪，導致老鼠蟑螂盛行。(記者高雲兒／攝影)
劉醇逸2日下午拜訪趙女士，她抱怨瓦斯無法正常使用。(記者高雲兒／攝影)
劉醇逸2日下午拜訪趙女士，她抱怨瓦斯無法正常使用。(記者高雲兒／攝影)
劉醇逸呼籲DHCR停止批准允許房東提高租金的申請，並審計該房東過去所有的MCI申...
劉醇逸呼籲DHCR停止批准允許房東提高租金的申請，並審計該房東過去所有的MCI申請。(記者高雲兒／攝影)

房東 租金 法拉盛

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