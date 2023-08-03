慈濟健康日 不論身分免費看牙配眼鏡

佛教慈濟基金會紐約分會2日宣布，將於6日(周日)舉辦「慈濟愛心健康日」活動。(記者高雲兒╱攝影)

佛教慈濟基金會紐約分會2日宣布，將於6日(周日)在皇后區法拉盛 舉辦第三場「慈濟愛心健康日」活動。屆時慈濟將提供全科義診，包括中、西醫多個科別，有眾多醫生及上百志工參與；慈濟紐約分會執行長蘇煜升表示，不論身分和族裔，只要有需求，就可到現場看診。

此次的「愛心健康日」設有免費診斷治療、牙科服務、驗光配鏡、健康篩檢 及醫療諮詢等，並有骨髓捐贈登記等。同時現場設有免費洗牙、補牙和簡單拔牙。

另外，免費診斷治療包含中醫針灸、復健及物理治療等，都是針對目前一般慢性病人急需的診療項目而設；在醫療諮詢中，包括一般內科、心臟科、營養諮詢、耳鼻喉科、家醫科、腸胃科、老人科、血液/腫瘤科、疼痛科、腳科、心理諮詢、婦產科諮詢等；還有免費健康篩檢。

慈濟紐約分會人醫會的牙科召集人楊廉表示，希望義診能夠服務社區有需之人，同時提醒民眾帶好口罩前來，因疫情 似有回溫趨勢，如有發燒、感冒等症狀暫時勿來就診；眼科醫生莊家榮說，此次眼科檢查在室內進行，配鏡將在兩輛大巴上進行，以提高效率。

蘇煜升說，慈濟健康日已經在社區舉辦32年，本著人本醫療的心態持續提供義診，甚至帶動社區數個機構加入義診；他表示，慈濟將在此基礎上提供保險覆蓋較少的專科服務，包括牙科眼科和中醫復健，「做到看病人，而不是看病情」。他同時感謝第一保健和亞美醫師協會贊助、各界醫師及志工的奉獻。

有需要的民眾可於6日早上9時至下午2時，前往法拉盛喜來登大飯店二樓(Ball Room)進行掛號，地址為法拉盛39大道135-20號。名額有限，先到先得。