皇后社區學院訪華商會 「新進港」助華人

皇后社區學院教務代表到訪紐約法拉盛華商會。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后社區學院(Queensborough Community College)教務代表，近日到訪紐約法拉盛華人 (工商)促進會，了解華人社區英語學習需求和所面挑戰，以提供更多資訊及建立教學計畫，包括為移民 學子專設的「新進港」項目(Port of Entry English Language Development)，支持和幫助學生克服語言隔閡和文化差異。

「新進港」項目於1980年成立，為集中式語言學習計畫，旨在向國際學生和新移民傳授所需語言技能、知識和經驗，並幫助其接受高等教育 及求職培訓；該校校長曼吉諾(Christine Mangino)表示，此課程歷年幫助諸多華人移民提升英語水平和學習專業知識，且曾由華裔負責人領導，如今有近30%的亞裔學生。

曼吉諾指，該項目在設計課程時有意將公平放在首位，令不同背景學子得到相同學習效果，並根據其需求和水平訂製課程，輔以多元、現代化的教學方法和材料，以照顧不同群體的文化差異和興趣偏好，收到許多亞太裔社區正面反饋。

華商會高級顧問杜彼得說，類似課程在華人社區尤為重要，因語言隔閡是新移民最大障礙之一，容易影響日常生活和工作，因此需要支持性的學習環境，使其增加自信和獲得新技能。他認為，來自不同國家和地區的學生在價值觀、學習風格和溝通方式等方面可能存在差異，通過「新進港」亦能促進學生更好融入當地環境。

項目學生代表廖祥利分享表示，來自四川的她在初到美國時面臨了許多語言隔閡和調適困難，但「新進港」項目提供了不同層級的教學和輔導及文化交流活動，不僅讓她在語言上取得了顯著進步，還更好地理解了本土文化。

校方英語作為第二語言(ESL)項目總監尼庫依(Maz Nikoui)補充說，課程獨特之處在於注重交際技能，力求提供實用的語言教學，並有每周20個小時教學時間，亦同時面向沒準備進入大學的群體。

同時到場者還有華商會理事長王耀明、持續教育與職業發展學院院長哈迪根(Ellen Hartigan)等人。