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法拉盛建鎮慶祝日 華童花旗球場唱歌報名

記者高雲兒╱紐約報導
法拉盛發展中心2日宣布，將召集100名華童演唱美國國歌，慶祝法拉盛建鎮378周年。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛發展中心2日宣布，將召集100名華童演唱美國國歌，慶祝法拉盛建鎮378周年。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區法拉盛發展中心2日宣布，將召集100名華童，在11日(周五)晚7時的大都會職棒煙火之夜，於花旗球場(Citi Field)演唱美國國歌，慶祝法拉盛建鎮378周年。

法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴介紹，378年前的1645年10月10日，法拉盛正式建鎮，後一路從荷蘭人、英國人社區發展成為亞裔社區。於1980年左右來美的傅鶴鳴見證了法拉盛亞裔社區的成長，他認為，法拉盛如今已成為獨一無二的社區，「一個外州人下飛機都會感到不可思議的地方」。

本著推廣社區和亞裔文化的傳統，發展中心於2018年開始慶祝法拉盛建鎮日，即在大都會職棒煙火之夜，召集100位八歲至11歲的華童，身著紀念法拉盛建鎮的T恤，在青年華裔音樂家與葛萊美評委劉芳的指揮下，在賽前於花旗球場合唱美國國歌。因為疫情，該活動於20、21年停辦，此次活動是疫情後的第二場活動。

傅鶴鳴表示，已召集來自Sol Sharp音樂學校、星海藝術中心及精靈藝術培訓中心的90位華童，仍有10個名額可供報名，有意報名或想了解票務及活動詳情者，可洽法拉盛發展中心：(917)375-7740。

屆時發展中心還將表彰個人及團體，感謝他們對法拉盛多年來的貢獻。

法拉盛 亞裔 大都會

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