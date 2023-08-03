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擬在皇后區亞裔聚居地段開大麻店 韓裔男：回饋社區

記者鄭怡嫣／紐約報導

已經獲得「有條件成人零售大麻店」(CAURD)執照、來自皇后區貝賽(Bayside)的一位亞裔男子，正在著手在皇后區開設一家新的大麻店，目前正在物色合適的地點，並與皇后區第11社區委員會討論開設大麻店的可能；該社委會覆蓋貝賽、小頸等華人及亞裔聚居地段。

來自貝賽的韓裔姜響(Sean Kang，音譯)，去年4月在紐約市獲批「有條件成人零售大麻店」執照，正在與他的商業夥伴在皇后區物色大麻店的合適地點，並希望在數月內確定地點並獲得開業資格。

姜響曾在貝賽卡多索高中(Benjamin N.Cardozo High School)上學，在物色地點的過程中，他和他的商業夥伴一直在確保大麻店能夠足夠遠離學校、禮拜場所和其他大麻店；「大麻管制與稅收法案」(Marijuana Regulation and Taxation Act)規定，大麻店須至少在學校範圍500呎外，在禮拜場所200呎外。

姜響曾在2004年持有大麻被捕，這使得他有資格參加司法介入計畫，並藉此獲得執照開設大麻店。他表示，在大麻合法化之前，賣家和買家雙方都小心翼翼，避免被捕，特別是在市警局實施「攔截盤查」(stop and frisk)期間，他們都感到特別緊張。

他還表示，此舉想要「回饋社區」，銷售大麻已今時不同往日，他們的目標是通過社區外展計畫以及宣導民眾「負責任的消費」，從而在社區建立新的消費標準。

姜響目前正在討論於第11社委會內開業的可能性，該社委會包括貝賽、小頸、東法拉盛、橡園(Oakland Garden)等華人及亞裔聚居地段，此前，也有不少華人已表達對大麻店進駐社區的擔憂，認為商店會使得社區更動亂並存在治安的隱患，致使孩子們或長者誤食二手大麻，也潛在鼓勵更多的青少年嘗試。

大麻合法化 皇后區 亞裔

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