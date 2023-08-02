布碌崙72分局活動 華裔促警民溝通

市警72分局的「全國打擊犯罪夜」活動，8月1日在日落公園足球場舉行。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園 轄區市警72分局的「全國打擊犯罪夜」活動，8月1日在日落公園足球 場舉行，以華人和西語裔為主的家庭共上百人參與；當日多個華裔社區組織也參與活動，並擺設攤位贈送禮物、發宣傳資料，表示作為警局與社區的溝通橋梁，致力於幫助培養密切的警民關係。

72分局的打擊犯罪夜是全市規模最大的活動之一，當晚各合作機構準備美食、免費禮品贈送居民，也照往常一樣設置大型遊樂設置給小孩遊玩；72分局局長蘇亞雷斯(Krystin Suarez)、市警交通局長肯珀(Michael Kemper)當晚也出席活動，向各族裔民眾深入交流，為社區合作建立基礎。

亞裔 民安隊隊長柳寶枝說，成立十年以外一直全方面地與市警合作，私底下與72分局也有專門的會議，探討日落公園華社的治安和民生問題；而目前最大的問題依然是非法擺攤、以及雙排停車現象，他說站在民安隊的立場，並不希望執法單位暴力取締，對民眾的負擔多少帶來影響，不過一直都有在商討問題，相信不久將來就會走入正軌、給問題帶來積極的改善。

首次參與的紐約同心會(New York Team Up)會長李江華表示，除了贈送果汁、飲品等，當日最重要的人物之一是發放防詐信息，以及向大眾通知社區近來的犯罪趨勢；譬如之前有民眾投訴開車途經漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)交65街處，遭有人蓄意放在地上的圖釘戳破車輪，歹徒趁他下車時偷走車後座的皮包，且這樣的事件已發生在不少人身上。