皇后區廣場站台維修 曼哈頓方向列車不停

皇后區廣場地鐵站因無障礙設施改造工程而將短暫關閉，預計半個月，地鐵7號線曼哈頓方向將跳過此站。(本報檔案照)

位於長島市(Long Island City)的地鐵 換乘站「皇后區 廣場」站(Queensboro Plaza)從即日起至8月14日早5時將進行無障礙設施的施工工程，在此期間，開往曼哈頓 方向的地鐵7號線以及N和W線將不在此站停靠。

大都會運輸署(MTA)提醒，如需在7號線與N/W線之間換車的乘客，可乘車至曼哈頓的時報廣場站(Time Square)完成換乘。而需要在皇后區廣場站上車前往曼哈頓的乘客，可前往附近的「皇后廣場」站(Queens Plaza)，乘坐地鐵E、M、R線，或前往7號線的Court Square站乘車。

據MTA稱，本次無障礙改造工程包括拆除、遷移並重建整個曼哈頓方向的中間站台，以使新站台能夠被抬高和平整，無縫對接列車的邊緣，整個站台面積約1萬平方呎。該車站其他已經完成的改造措施還包括將站廳夾層擴建2300平方呎、為其新增照明設施以及安保和通訊方面的升級，此外，MTA還計畫在該站新建兩部電梯。

皇后區廣場站地理位置特殊，站台和站廳位於高架部位，而車站主體又緊貼皇后區大橋(Ed Koch Queensboro Bridge)的引橋橋體、與站外兩側的高層建築也相距甚近，施工困難。而由於其屬高架車站，地面與站廳之間只有狹窄的樓梯相連，對於身障人士極不友好，對無障礙改造的需求也非常迫切。在今年上半年，圍繞這個車站進行的多種改造工程已經多次導致地鐵甩站或部分停運。

公共交通維權組織乘客聯盟(Riders Alliance)發言人皮爾斯登(Danny Pearlstein)表示，隨著城市的老齡化，將會有愈來愈多的乘客因爬樓梯困難而被擋在地鐵外面，因此車站的無障礙改造是一個極迫切的需求。而「為了一個特別棘手的項目而短時間關閉車站」，雖然可能會給一些乘客帶來不便，但都是值得的。