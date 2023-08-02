蘭德爾島兒童足球場擬建庇護所 居民不滿

市府計畫將蘭德爾島兒童足球場設置庇護帳篷，安置庇護客。(市長辦公室提供)

紐約市 無證移民危機加劇，有消息指市府計畫將蘭德爾島(Randall's Island)南側兒童足球 場用於搭建庇護 所，引起該島公園和家長們不滿，擔心會嚴重影響上千名兒童的體育運動資源。

隨著湧入紐約市的無證移民愈來愈多，政府安置的節奏顯然已力不從心，甚至已將曼哈頓中城知名的「羅斯福酒店」(Roosevelt Hotel)當作臨時庇護所，但仍然難以滿足所有需要，導致當前該酒店外擠滿了無證客，只見成年人擁著小孩在街道上入睡，他們用水瓶洗手洗腳，並向路過的人們討要食物。

據悉，市長亞當斯(Eric Adams)目前正在考慮，在蘭德爾島南端82號、83號、84號、85號足球場搭建新的庇護所，這些場地通常用於兒童足球比賽。去年底，市府曾在蘭德爾島花費數十萬設立庇護帳篷，後又將其拆除。

新計畫引發爭議。蘭德爾島公園聯盟主席約翰梅(Jonathan May)和內夫(Nancy Neff)致信副市長喬西(Meera Joshi)表示，此舉將剝奪公校和私校兒童超過3000小時的運動時間，還會影響成人體育聯賽，「每失去一個小時，就意味著數十名紐約市兒童被奪走了遊玩的時間和空間。」

他們在信中寫道，市府肯定可以找到一個沒那麼重要的空地，利用私人土地而不是公共空間，起碼別占用公園，「我們建議選擇一個不糟蹋綠地、不影響年輕運動員、不辜負公園建造者的地點。」

目前尚不清楚市府計畫在蘭德爾島上搭建多少帳篷，但一位熟悉該計畫的消息人士表示，庇護所的床位數可能達到2000張，是市府去年秋天在島上搭建的庇護帳篷的兩倍。

「想像一下新庇護所可能是舊庇護所的四倍大小，這真是讓人驚訝。」消息人士補充說，這些場地的草坪非常昂貴，「施工工程可能會對草地造成很多損壞，而且未來幾個月內，可能會有數百場青少年體育活動被取消。」目前，亞當斯辦公室尚未對此發表評論。