我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

蘭德爾島兒童足球場擬建庇護所 居民不滿

記者張心／紐約報導
市府計畫將蘭德爾島兒童足球場設置庇護帳篷，安置庇護客。(市長辦公室提供)
市府計畫將蘭德爾島兒童足球場設置庇護帳篷，安置庇護客。(市長辦公室提供)

紐約市無證移民危機加劇，有消息指市府計畫將蘭德爾島(Randall's Island)南側兒童足球場用於搭建庇護所，引起該島公園和家長們不滿，擔心會嚴重影響上千名兒童的體育運動資源。

隨著湧入紐約市的無證移民愈來愈多，政府安置的節奏顯然已力不從心，甚至已將曼哈頓中城知名的「羅斯福酒店」(Roosevelt Hotel)當作臨時庇護所，但仍然難以滿足所有需要，導致當前該酒店外擠滿了無證客，只見成年人擁著小孩在街道上入睡，他們用水瓶洗手洗腳，並向路過的人們討要食物。

據悉，市長亞當斯(Eric Adams)目前正在考慮，在蘭德爾島南端82號、83號、84號、85號足球場搭建新的庇護所，這些場地通常用於兒童足球比賽。去年底，市府曾在蘭德爾島花費數十萬設立庇護帳篷，後又將其拆除。

新計畫引發爭議。蘭德爾島公園聯盟主席約翰梅(Jonathan May)和內夫(Nancy Neff)致信副市長喬西(Meera Joshi)表示，此舉將剝奪公校和私校兒童超過3000小時的運動時間，還會影響成人體育聯賽，「每失去一個小時，就意味著數十名紐約市兒童被奪走了遊玩的時間和空間。」

他們在信中寫道，市府肯定可以找到一個沒那麼重要的空地，利用私人土地而不是公共空間，起碼別占用公園，「我們建議選擇一個不糟蹋綠地、不影響年輕運動員、不辜負公園建造者的地點。」

目前尚不清楚市府計畫在蘭德爾島上搭建多少帳篷，但一位熟悉該計畫的消息人士表示，庇護所的床位數可能達到2000張，是市府去年秋天在島上搭建的庇護帳篷的兩倍。

「想像一下新庇護所可能是舊庇護所的四倍大小，這真是讓人驚訝。」消息人士補充說，這些場地的草坪非常昂貴，「施工工程可能會對草地造成很多損壞，而且未來幾個月內，可能會有數百場青少年體育活動被取消。」目前，亞當斯辦公室尚未對此發表評論。

庇護 足球 紐約市

上一則

唐人街大奮鬥 華埠露天放映人氣旺

下一則

上海，曾經的家園 紐約開展

延伸閱讀

防槍枝暴力 市府發社區安全藍圖

防槍枝暴力 市府發社區安全藍圖
社區安全藍圖未納入 史島怨被忽視

社區安全藍圖未納入 史島怨被忽視
紐約市發布「社區安全藍圖」 期從源頭治理槍枝暴力

紐約市發布「社區安全藍圖」 期從源頭治理槍枝暴力
史泰登島3遊民所 年底將開放

史泰登島3遊民所 年底將開放

熱門新聞

謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

2023-07-26 22:28
天氣炎熱，緬街上的外族裔無證攤販，拖著裝冰塊的「冷卻箱」，向路人賣冰鎮飲料。(記者高雲兒／攝影)

躲警察卻躲不過高溫 紐約法拉盛無證小販：明天不來了

2023-07-29 06:37

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量