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上海，曾經的家園 紐約開展

記者張心／紐約報導
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。(記者張心／攝影)
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。(記者張心／攝影)

講述中猶民族間友好交往珍貴歷史、傳播人類命運共同體價值理念的「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕，展期將持續至14日(周一)。

此次展覽是上海猶太難民紀念館自2020年擴建開放之後，首次於海外展覽。內容取材於紀念館新館的展品，包括近30件珍貴文物史料的複製品、200多張照片、紀錄片、視頻，同時精選了30多個原猶太難民及其後裔的口述故事，以逃亡上海、避難生活、同舟共濟、戰後離別、特殊情誼、家園變遷六個部分，完整展示二戰期間2萬多名歐洲猶太人在上海避難的經歷，紀錄他們與中國人民相濡以沫、共度難關的史實。

該展覽由上海市人民對外友好協會、上海復星公益基金會主辦，上海猶太難民紀念館承辦，中國駐紐約總領事館、上海市人民政府新聞辦公室、美國駐上海總領事館和上海鑽石交易所等支持。紐約市長亞當斯(Eric Adams)為上海猶太難民紀念館授予榮譽證書和表彰信，他表示「通過紀念大屠殺受害者並分享倖存者的故事，對促進對話、倡導寬容、激發未來希望具有極大意義，向所有將如此引人入勝的展覽引入紐約這一國際大都市的人致以敬意。」

中國駐紐約總領事黃屏發表致詞稱，猶太難民逃離歐洲來到上海這一新家園，並與上海人民比鄰而居、同舟共濟的歷史值得被所有人銘記。其中所蘊涵的災難時代人類互助合作的精神，在當下尤為重要，「和平時代更需要團結協作，中美兩國需要的是互相尊重，只有如此才能利益全球。」

上海市人民對外友好協會副會長景瑩表示，「我們從上海遠道而來是為了和平和友誼，衷心地希望提升中美合作，歡迎美國人民到上海參觀。」上海猶太難民紀念館館長陳儉說，「紀念館很高興將展覽帶到紐約這座聚集大量猶太人的城市，希望更多的猶太後裔加入到對這段歷史的保護、傳承和傳播工作中。」

猶太大屠殺倖存者、美國良知基金會主席施奈爾拉比(Rabbi Arthur Schneier)向眾人講述了自己的親身經歷，回憶總領事何鳳山向數千名猶太難民發放簽證，幫助他們前往上海尋求庇護的歷史。原上海猶太難民後裔李希輝提議建立民間組織，聯繫和團結猶太難民後代，增進中國人民和猶太人民之間的持續互動。

展覽將持續至8月14日，開放時間為上午9時至下午8時，地點為曼哈頓復星廣場(Fosun Plaza)，28 Liberty Street。

「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者張心...
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者張心／攝影）
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者...
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者張心／攝影）
紐約市長亞當斯辦公室為上海猶太難民紀念館授予榮譽證書和表彰信。（記者張心／攝影）
紐約市長亞當斯辦公室為上海猶太難民紀念館授予榮譽證書和表彰信。（記者張心／攝影）
紐約市長亞當斯辦公室為上海猶太難民紀念館授予榮譽證書和表彰信。（記者張心／攝影）
紐約市長亞當斯辦公室為上海猶太難民紀念館授予榮譽證書和表彰信。（記者張心／攝影）
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者...
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者張心／攝影）
紐約市長亞當斯辦公室為上海猶太難民紀念館授予榮譽證書和表彰信。（主辦方提供）
紐約市長亞當斯辦公室為上海猶太難民紀念館授予榮譽證書和表彰信。（主辦方提供）
紐約市長亞當斯辦公室為上海猶太難民紀念館授予榮譽證書和表彰信。（記者張心／攝影）
紐約市長亞當斯辦公室為上海猶太難民紀念館授予榮譽證書和表彰信。（記者張心／攝影）
中國駐紐約總領事黃屏發表致詞稱，猶太難民逃離歐洲來到上海這一新家園，並與上海人民...
中國駐紐約總領事黃屏發表致詞稱，猶太難民逃離歐洲來到上海這一新家園，並與上海人民比鄰而居、同舟共濟的歷史值得被所有人銘記。（記者張心／攝影）
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者...
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者張心／攝影）
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者...
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者張心／攝影）
上百人出席展覽開幕式。（記者張心／攝影）
上百人出席展覽開幕式。（記者張心／攝影）
上百人出席展覽開幕式。（記者張心／攝影）
上百人出席展覽開幕式。（記者張心／攝影）
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者...
「上海，曾經的家園——猶太難民與上海」展覽，於8月1日在紐約市曼哈頓開幕。（記者張心／攝影）

猶太 紐約市 曼哈頓

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