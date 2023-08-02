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唐人街大奮鬥 華埠露天放映人氣旺

記者和釗宇／紐約報導
華埠哥倫布公園露天放映「唐人街大奮鬥」，人氣旺盛。(記者和釗宇／攝影)
華埠哥倫布公園露天放映「唐人街大奮鬥」，人氣旺盛。(記者和釗宇／攝影)

加拿大華裔混血導演曹嘉倫(Karen Cho)日前攜她去年完成的新紀錄片「唐人街大奮鬥」(Big Fight In Little Chinatown)回到曼哈頓華埠，在哥倫布公園的足球場上進行了免費露天放映，吸引了近200名觀眾捧場。放映活動得到了「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，NUBC)以及「永安和計畫」(The W.O.W. Project)的協辦，市議員馬泰(Christopher Marte)辦公室也給予了支持。片中主角李卓勳和林美虹也到場分享他們與這部影片之間的故事。

「唐人街大奮鬥」聚焦於北美幾座大城市唐人街(華埠)在都會發展過程中所面臨的困境、以及堅守自己家園的華人，由於拍攝期間正趕上新冠病毒大流行，因而也展現了華埠在疫情衝擊下的生存壓力，與在亞裔仇恨陰影下生活的人們。影片中最主要的兩條線索是加拿大蒙特婁唐人街對地產商和仕紳化的抵抗，以及曼哈頓華埠對摩天監獄建案的抗爭。華埠的百年老字號「永安和」在大時代衝擊中的浮沉與掙扎也著墨甚多。

此次紐約展映是出片方全球巡展的一部分。此前，影片已經在美、加，甚至澳洲的多個大城市巡迴放映。放映不僅面向華人社區，也積極吸引其他族裔人群的關注。

住在華埠的鄭Edward說，他其實已經看過這部影片不止一次了，此次看到消息，專門來拍照記錄放映活動本身在華埠的反響。他表示，作為紐約居民，片中對紐約華埠的記錄很親切，不過加拿大的大量戲份讓他有些缺乏代入感。

導演曹嘉倫表示，這麼多人前來捧場，令她欣慰，也十分慶幸天氣突然轉好。而首次有機會在片中故事發生的地方重溫這部影片，很有意義。「堅尼路以南鄰里聯盟」創始人李卓勳在放映結束後向在場觀眾介紹了華埠監獄計畫及社區抗爭的故事，他指著正在拆除的曼哈頓拘留中心大樓說，「這就是我們正在抗爭的地方。」

「唐人家大奮鬥」聚焦於北美幾座大城市的唐人街在都會發展過程中所面臨的困境。(取自...
「唐人家大奮鬥」聚焦於北美幾座大城市的唐人街在都會發展過程中所面臨的困境。(取自電影官方推特)

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