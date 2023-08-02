富康醫療講座 推廣臨終關懷

富康醫療將在華埠舉辦定期講座，推廣臨終關懷概念。(記者和釗宇／攝影)

富康醫療(VNS Health)近日宣布，將聯合多家醫療和社區機構，從8月7日(周一)起，每月在華埠 舉辦專題講座，探討生命末期議題，以推動華人 社區對臨終關懷(Hospice Care)產生更深的認知、並以更開放的心態了解和接受這項服務。

臨終關懷的主要目的是讓患病者或老年人在病情難以治癒的情況下，在生命的最後時段享受一段高質量的安寧時光，最終坦然面對死亡。富康醫療安寧療護醫務總監Ritchell Dignam介紹，臨終關懷主要適用於患有不可逆轉的慢性疾病，包括心臟病、慢性阻塞性肺病、阿茲海默症 、癌症等的人們。百康仁德的郭松川醫生表示，當這些病症發展到晚期時，治療通常已不再有效或有益，在此情況下，醫生可以在與患者及其親屬充分討論後，將患者轉移至安寧療護部門，走完最後的生命歷程。

富康醫療安寧療護高級副總裁Sheryl Brand表示，臨終關懷推行的主要困難在於，在包括華人在哪的一些文化傳統中，討論死亡是一種禁忌，這種忌諱可能導致一些晚期病患的願望或訴求難以表達出來。西奈山醫院雀兒喜醫療中心癌症支持服務註冊臨床社工督導周宓表示，在華人移民社區，直面死亡的臨終關懷仍然是一個比較新的概念，華人家庭出於種種原因，往往很難真正做出將病患轉移至臨終關懷的決定。阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜則提到，包括阿茲海默症在內的晚期病症患者生活質量通常已變得極為低下，親人如果能盡早做出轉入安寧療護的決定，也許反而能讓患者更好地走完最後一段人生路。

富康醫療從1983年起就開始提供臨終關懷服務，並能為華人提供中文服務。臨終關懷相關講座地址為曼哈頓勿街(Mott St.)7號富康醫療華埠社區中心，每月的講座將設定不同的主題、邀請不同的專業人士作為嘉賓。詳情諮詢(212)619-3072，或在每個工作日早9時至下午5時訪問社區中心。