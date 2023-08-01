我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

紐約市垃圾需裝密封容器新規 商家褒貶不一

記者高雲兒／紐約報導
市清潔局近日提出新規，要求所有商業場所都需將垃圾放在有蓋的垃圾桶，而非垃圾袋中。(記者高雲兒／攝影)
市清潔局近日提出新規，要求所有商業場所都需將垃圾放在有蓋的垃圾桶，而非垃圾袋中。(記者高雲兒／攝影)

為了加強市容、減少鼠患，市清潔局(Department of Sanitation)近日提出新規，要求所有商業場所都將垃圾放在有蓋的垃圾桶而非垃圾袋中，且垃圾桶放在街道上的時間為閉店前一小時；該新規於7月31日舉行線上公聽會，一些市民認為，新規雖然主意不錯，但是實行還需諸多考慮；華人業者同表支持，但建議市府免費提供垃圾桶。

據悉，市清潔局此前只將該規定應用於餐飲業場所，並於7月30日生效；後經多位市民提議，新規擬將之應用到所有商業場所。公聽會上，許多市民表示支持，一位叫Nancy Sheran的市民說，此提案很合理，因為一些便利店和電影院可能不屬於餐飲業範疇，但也售賣零食，應該認真處理垃圾。

但是也有市民提出問題，一位叫DuBois的市民表示，如果食物可以被帶到遊民中心，免於浪費也是好主意。另一位市民Cheryl Martin則提出，辦公樓內的咖啡廳和自助餐廳需要如何處理仍不明確，希望可以被豁免遵守新規。

羅斯福大道上的康華大藥房，已經在兩個月前租用了垃圾桶。(記者高雲兒／攝影)
羅斯福大道上的康華大藥房，已經在兩個月前租用了垃圾桶。(記者高雲兒／攝影)

在皇后區法拉盛，一些商家已經自行開始實施該提案。位於緬街和羅斯福大道交界處的CoCo奶茶店門口，已經放置了一個垃圾桶，消費者虞小姐說，她經常來買奶茶，常需排隊，垃圾不暴露在外有更好的消費體驗。

羅斯福大道上的康華大藥房門口同樣放置了垃圾桶；工作人員稱，已經在兩個月前就向垃圾處理公司租用了垃圾桶，但是他認為該規定不夠合理，「餐館需要，可是藥房沒有廚餘垃圾」。他稱，垃圾桶需要每個月額外花費20元，之所以租而不是買，是因為怕垃圾桶被盜，「租的話，被偷了再給一個」。

新東溢豐商家提出，具體施行可能有障礙，因許多餐館廚房位於二樓，拖行垃圾桶費勁。(...
新東溢豐商家提出，具體施行可能有障礙，因許多餐館廚房位於二樓，拖行垃圾桶費勁。(記者高雲兒／攝影)

位於王子街(Prince St)的新東溢豐經理對新規表示支持，認為這有助於保持街道乾淨，他同時認為市府應該免費提供垃圾桶；該商家提出，具體施行可能還有障礙，「許多餐館廚房位於二樓，拖行垃圾桶費勁」。

電影院 法拉盛 咖啡

上一則

管控電單車 紐約市議員提徵稅、考照、需買保險

下一則

地鐵提前三周漲價？ MTA鬧烏龍

延伸閱讀

紐約市發布「社區安全藍圖」 期從源頭治理槍枝暴力

紐約市發布「社區安全藍圖」 期從源頭治理槍枝暴力
市府計畫 減免低收入者醫療債務

市府計畫 減免低收入者醫療債務
紐約市崗位數量 幾乎回到疫情前

紐約市崗位數量 幾乎回到疫情前
聯合健保成功舉辦專題講座「紐約市可負擔房屋申請」

聯合健保成功舉辦專題講座「紐約市可負擔房屋申請」

熱門新聞

謝女士曾是茶行第一代店主的客戶，後來放棄金融業接手，透過茶葉做中西文化橋梁。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

2023-07-30 10:20
26日早，曼哈頓中城一台起重機突然部分倒塌。(截取自推特@jimmy_farring)

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

2023-07-26 16:12
一名華女涉嫌通過欺詐手段，協助中國移民獲得訪美簽證，面臨簽證欺詐、洗錢等指控。圖為示意圖。(本報資料照片)

華女造假文件 助中國人偷渡來美

2023-07-26 12:27
市清潔局及市警局26日在法拉盛市中心聯合執法，對長江超市及其他三位攤販開出傳票。(讀者提供)

紐約法拉盛取締違規擺攤 超市2萬元水果被收繳

2023-07-27 11:45
刑事鑑識專家李昌鈺。美聯社

被判造偽證 李昌鈺中英聲明：對判決感到失望

2023-07-26 22:28
美國公民入籍考試版本在明年修訂更新後，難度將增加；不過華人，尤其長者對此似乎沒有太大意見，因為入籍的意願並不強烈。(記者高雲兒／攝影)

公民考試變難 華裔長者入籍意願低

2023-07-24 13:26

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了