紐約市垃圾需裝密封容器新規 商家褒貶不一

市清潔局近日提出新規，要求所有商業場所都需將垃圾放在有蓋的垃圾桶，而非垃圾袋中。(記者高雲兒／攝影)

為了加強市容、減少鼠患，市清潔局(Department of Sanitation)近日提出新規，要求所有商業場所都將垃圾放在有蓋的垃圾桶而非垃圾袋中，且垃圾桶放在街道上的時間為閉店前一小時；該新規於7月31日舉行線上公聽會，一些市民認為，新規雖然主意不錯，但是實行還需諸多考慮；華人業者同表支持，但建議市府免費提供垃圾桶。

據悉，市清潔局此前只將該規定應用於餐飲業場所，並於7月30日生效；後經多位市民提議，新規擬將之應用到所有商業場所。公聽會上，許多市民表示支持，一位叫Nancy Sheran的市民說，此提案很合理，因為一些便利店和電影院 可能不屬於餐飲業範疇，但也售賣零食，應該認真處理垃圾。

但是也有市民提出問題，一位叫DuBois的市民表示，如果食物可以被帶到遊民中心，免於浪費也是好主意。另一位市民Cheryl Martin則提出，辦公樓內的咖啡 廳和自助餐廳需要如何處理仍不明確，希望可以被豁免遵守新規。

羅斯福大道上的康華大藥房，已經在兩個月前租用了垃圾桶。(記者高雲兒／攝影)

在皇后區法拉盛 ，一些商家已經自行開始實施該提案。位於緬街和羅斯福大道交界處的CoCo奶茶店門口，已經放置了一個垃圾桶，消費者虞小姐說，她經常來買奶茶，常需排隊，垃圾不暴露在外有更好的消費體驗。

羅斯福大道上的康華大藥房門口同樣放置了垃圾桶；工作人員稱，已經在兩個月前就向垃圾處理公司租用了垃圾桶，但是他認為該規定不夠合理，「餐館需要，可是藥房沒有廚餘垃圾」。他稱，垃圾桶需要每個月額外花費20元，之所以租而不是買，是因為怕垃圾桶被盜，「租的話，被偷了再給一個」。

新東溢豐商家提出，具體施行可能有障礙，因許多餐館廚房位於二樓，拖行垃圾桶費勁。(記者高雲兒／攝影)

位於王子街(Prince St)的新東溢豐經理對新規表示支持，認為這有助於保持街道乾淨，他同時認為市府應該免費提供垃圾桶；該商家提出，具體施行可能還有障礙，「許多餐館廚房位於二樓，拖行垃圾桶費勁」。